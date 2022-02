Mercato OM : La saison de la confirmation pour Lucas Perrin?

Prêté par l’Olympique de Marseille au Racing Club de Strasbourg, Lucas Perrin confirme cette saison sous ses nouvelles couleurs.

L’Olympique de Marseille n’a pas donné beaucoup de temps de jeu à Lucas Perrin la saison dernière. Défenseur central ayant signé un contrat longue duré à l’été 2020, il n’a pas eu la confiance de Jorge Sampaoli pour continuer l’aventure et faire partie de la rotation.

Le minot est donc allé en prêt, au Racing Club de Strasbourg où il s’est fait petit à petit une place de titulaire. Ce week-end, il s’est même offert un superbe but avec ses nouvelles couleurs. De quoi mettre en avant ses belles performances depuis le début de la saison.

Il arrive à enchaîner les performances.

Son coach, Julien Stephan s’est exprimé à ce sujet en conférence de presse. Il a notamment salué la prestation de son joueur mais aussi son état d’esprit irréprochable, faisant de lui un élément essentiel du groupe strasbourgeois.

« Lucas (Perrin) n’avait pas beaucoup de temps de jeu à Marseille. Il arrive à enchaîner les performances. C’est sa vraie première saison en Ligue 1, comme (Gerzino) Nyamsi, et tous deux peuvent s’exprimer. Lucas (Perrin) a en plus une très bonne mentalité. Il met l’ambiance, il est toujours joyeux tout en étant sérieux » Julien Stephan – Source : Conférence de presse

😱 #ASSERCSA (2-2) I 𝙂𝙊𝙇𝘼𝘼𝘼𝘼𝙕𝙊𝙊𝙊 ! 🎯 Son premier but en Bleu&Blanc et quel but ! Tu nous régales @PerrinLucas5 🔥 (𝘗𝘳𝘦𝘴𝘲𝘶𝘦 𝘢𝘶𝘴𝘴𝘪 𝘢̀ 𝘭’𝘢𝘪𝘴𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘴𝘶𝘳 𝘭𝘦𝘴 𝘳𝘰𝘶𝘭𝘢𝘥𝘦𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘵 𝘷𝘪𝘤𝘵𝘰𝘪𝘳𝘦) pic.twitter.com/cnn4b67mAz — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 21, 2022

En conférence de presse en décembre dernier, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur les prestations du défenseur français à Strasbourg. Bien que Lucas Perrin se sente bien en Alsace et puisse envisager de rester, Sampaoli n’avait pas écarté un retour à l’OM.

« Lucas est un joueur dont on pensait qu’il pouvait avoir une évolution importante ici. Il méritait de jouer, c’est pour cela qu’on a décidé avec lui de le laisser partir en prêt. Il est très bien en ce moment. La saison passée, il n’avait pas eu beaucoup de temps de jeu. On le suit, on l’évalue pour son éventuel retour » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (10/12/21)