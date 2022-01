Mercato OM : Un salaire (monstrueux) exigé par Kamara pour son prochain club ?

Alors que la tendance pencherait plutôt pour un départ gratuit en fin de saison, l’avenir de Bouba Kamara continue toujours autant d’attirer l’attention. Et selon les informations de la presse britannique, ce dernier aurait déjà fixé ses émoluments pour rejoindre la Premier League…

Alors qu’il a repoussé à de nombreuses reprises les différentes avances de l’Olympique de Marseille pour le faire prolonger à l’issue de la saison, Bouba Kamara aurait dans l’idée de quitter le club gratuitement en juin prochain afin de pouvoir choisir librement son nouveau club. Et il aurait d’ores et déjà fixé le salaire qu’il aimerait toucher lors de sa prochaine destination…

Kamara serait prêt à réclamer un salaire de 180 000 euros par semaine ?

En effet selon les informations relayées par le journal anglais The Sun, Bouba Kamara exigerait un salaire de 180 000 euros par semaine à son nouveau club. Ce qui ferait environ un total de 9,4 millions d’euros par an. De quoi dissuader de très nombreux clubs de s’aligner sur de tels émoluments, dont l’Olympique de Marseille. Toujours selon le même média, West Ham, Leeds et Newcastle pourraient être intéressés en Angleterre.