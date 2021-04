Mercato OM : Longoria explique sa stratégie pour convaincre les joueurs sud-américains

Pablo Longoria a la double casquette de président et de directeur sportif de l’OM. Ce dernier a accordé un long entretien à El Pais, il évoque notamment comment il essaye de convaincre les joueurs sud-américains de venir à Marseille…

Longoria estime que Marseille peut être comparé à Buenos Aires et plus précisément au club de Boca. Il rajoute dans sa liste Naples et Montevideo. Un argument qu’il met en avant pour tenter de convaincre les joueurs sudaméricains… ou les entraineurs.

« Quand je vais recruter un joueur, surtout s’il est sud-américain, je lui dis: « Vous venez jouer à Boca Juniors en Europe ». A Marseille, l’effort n’est pas négociable. Il existe trois villes très similaires dans le monde: d’une part Naples, de l’autre Buenos Aires et Montevideo. Naples pas tellement, car Marseille est une porte d’entrée pour les immigrés et c’est une ville de travail et c’est un mélange de cultures. C’est pourquoi la comparaison de Boca est très bonne.(…) Marseille est une ville d’intégration dans laquelle chacun a sa place; et c’est peut-être là que nous sommes tous autorisés à parler dans notre langue maternelle afin de pouvoir vivre ensemble. C’est l’une des villes d’Europe qui, sans être des capitales d’État, a un plus grand nombre de nationalités différentes. » Pablo Longoria – source : El Pais (12/04/2021)