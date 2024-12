Mercato OM : La tactique de Benatia dans le dossier Pogba…

Paul Pogba a bien entendu les différents appels du pied des joueurs et des supporters sur les dernières semaines et n’écarte pas une arrivée à l’OM ! Mehdi Benatia travaillerait dans l’ombre sans vouloir perturber la première saison de De Zerbi.

L’Olympique de Marseille s’intéresse à Paul Pogba, qui sera libre de jouer à partir de mars 2025 après sa suspension. Bien que le club ne ferme pas la porte à l’international français (31 ans, 91 sélections), les dirigeants, Pablo Longoria et Mehdi Benatia, demeurent prudents selon l’Equipe. Ils sont conscients des nombreux antécédents du joueur, notamment ses blessures à répétition et sa suspension, qui l’ont tenu éloigné des terrains depuis mai 2023. Bien que le milieu marseillais ne manque pas de ressources, Benatia entretient des discussions informelles avec Pogba, qu’il connaît bien, mais il préfère ne pas laisser ce dossier perturber la saison en cours.

Benatia veut des garanties

Les dirigeants marseillais, malgré un certain intérêt pour ce type de « coup« , attendent d’avoir des garanties sur la condition physique du joueur avant de se lancer dans des négociations concrètes. Une question se pose aussi sur les modalités de rémunération : Pogba serait-il prêt à accepter une rémunération basée sur ses performances, un moyen pour l’OM de minimiser les risques ? Le dossier reste donc en suspens, bien que Pogba, libre, ait de nombreuses options à l’international, notamment en Europe.

D’après les informations de RMC Sport via leurs journalistes Fabrice Hawkins et Florent Germain, le milieu de terrain cherche à retrouver l’équipe de France et donc d’être exposé. Il sait qu’à l’OM, il aura cette résonnance et pourrait retrouver les Bleus… Le club tentera donc de le récupérer cet hiver.

Rabiot veut jouer avec Pogba à l’OM

Le milieu de terrain de l’OM Adrien Rabiot n’a pas caché son envie de voir débarquer Paul Pogba à l’Olympique de Marseille. L’ancien joueur du PSG l’a fait savoir au micro de DAZN au terme de la victoire de Marseille face à l’ASSE (0-2) ce dimanche soir, lors de la 14ᵉ journée de Ligue 1.

« Pogba ? On sait tous que c’est un vrai sujet… Bien sûr que j’aimerais jouer avec Paul. On s’est côtoyé rapidement à la Juventus, mais on n’a pas pu trop jouer ensemble car il avait eu pas mal de pépins physiques, et j’étais très déçu. Mais bien entendu qu’on l’invite grandement à nous rejoindre pour jouer à l’Olympique de Marseille. Ce que l’on est en train de mettre en place, c’est vraiment très important, on le voit, il y a une vraie dynamique, c’est très professionnel à tous les étages du club. Il y a vraiment de l’ambition, donc s’il veut venir, c’est avec grand plaisir. », a déclaré le joueur de l’OM au micro de DAZN au terme de la rencontre.