Mercato OM : La tendance pour Ferguson !

L’Olympique de Marseille a récemment exprimé son intérêt pour Evan Ferguson, l’attaquant de Brighton comme l’a confirmé l’Equipe ce matin. Cependant, le jeune attaquant a des prétendants et devrait rester en Premier League.

À 20 ans, il a été placé sur la liste des joueurs susceptibles de partir en prêt cet hiver, et l’OM envisagerait de l’accueillir. Toutefois, le club marseillais n’est pas seul sur ce dossier. Selon Skysports, la concurrence pour Ferguson est de plus en plus féroce, avec plusieurs clubs de Premier League en lice pour son recrutement.

Parmi les prétendants, West Ham, Arsenal, Fulham, Tottenham et Bournemouth sont les plus sérieux. « Les Hammers ont toutes leurs chances, » précise Skysports, en raison de la relation étroite entre le joueur et Graham Potter, l’entraîneur de West Ham. En effet, c’est Potter qui a offert à Ferguson ses premières minutes en Premier League lorsqu’il était à la tête de Brighton. Ce lien particulier avec son ancien coach pourrait jouer un rôle clé dans la décision de Ferguson.

West Ham, Bournemouth and Everton all considering a late-window loan for Evan Ferguson. West Ham made an approach two weeks ago, but at that point Brighton hadn’t decided to sanction a loan. Now there is a willingness to do so.🇮🇪#AFC have also considered Ferguson, but they… pic.twitter.com/KtV7TlM9DW

— Ben Jacobs (@JacobsBen) January 28, 2025