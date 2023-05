Mercato OM : L’AC Milan, à 2 doigts de chiper une cible de Longoria !

Pablo Longoria apprécierait le proche de Daichi Kamada. Le milieu offensif japonais étant libre à la fin du mois de juin a plusieurs clubs à ses pieds, dont l’AC Milan qui semble tout proche de le récupérer !

Cela fait plusieurs mois maintenant que le nom de Daichi Kamada est lié à l’Olympique de Marseille. Le milieu offensif de Francfort est en fin de contrat et avait annoncé qu’il ne prolongerait pas avec le club de Bundesliga, faute d’accord avec la direction allemande.

Libre de négocier avec d’autres clubs, il aurait eu des discussions avec l’Olympique de Marseille puisque Pablo Longoria est intéressé par son profil. Le Corriere Dello Sport expliquait il y a quelques jours que l’OM n’était que la 3e option du joueur. Fabrizio Romano, journaliste italien, nous informe ce jeudi que l’intérêt de l’AC Milan est plus que concret.

Les deux parties seraient tout proches d’officialiser le transfert puisqu’un accord contractuel a été trouvé. La priorité du club lombard reste cependant le milieu de terrain Ruben Loftus-Cheek qui évolue à Chelsea. Les discussions seraient encore en cours entre le club italien et le club anglais.

AC Milan will make a decision soon on Daichi Kamada deal, as the agreement on free transfer is close — up to the club now. 🔴⚫️🇯🇵 #transfers

Ruben Loftus-Cheek remains priority target in the midfield. Talks continue with Chelsea and player side. pic.twitter.com/lwqBqoSAEz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2023