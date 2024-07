Mercato OM : « Lâcher Clauss pour 5M€, c’est se diminuer au niveau de la qualité « 

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM continue de faire son grand ménage au niveau de l’effectif et va sûrement se débarrasser de Clauss dans les jours qui arrivent. Pisté par Nice qui devrait sortir 5M€ pour s’attacher ses services, cette vente n’est pas vu d’un bon œil par Jean-Charles de Bono qui a réagit sur cette rumeur lors de notre émission Foot Débat Marseille.

Jonathan Clauss devrait s’en aller de l’OM. Après deux ans passés à l’OM, l’international français s’es vu reprocher son attitude au cours de la saison, qui aurait agacé les dirigeants. De quoi mettre de l’huile sur le feu et ainsi acter le départ de Clauss durant ce mercato, qui pourrait rejoindre Nice après leur offre de 5M€. Un transfert qui ne satisfait pas Jean-Charles de Bono, présent lors de notre émission Foot Débat Marseille.

« 5M€ pour Clauss, c’est vraiment peu ! «

A lire aussi : Mercato OM : Manchester United a une clause de rachat pour Greenwood !

🇫🇷#MercatOM : « Un joueur comme Jonathan Clauss, ça vaut plus que 5M€ ! » @charles_debono ne comprend pas cette vente du latéral droit vers l’OGC Nice ! @BenFCM / @raphfootball136 pic.twitter.com/6bDuAlu1YP — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 22, 2024

« Jonathan Clauss c’est un international avec des qualités, a déclaré Jean-Charles de Bono. Le lâcher pour 5M€, même s’il reste un an, c’est se diminuer au niveau de la qualité. On connaît ses passes décisives, son abattage, son niveau de placement et en plus il rentre dans le système de De Zerbi. Maintenant, si l’OM a vraiment besoin d’argent… Mais je trouve que 5M€ c’est vraiment peu ! Même si les dirigeants ont des griefs avec lui, tu peux trouver meilleur en plus. «

» Il va renforcer un concurrent direct «

A lire aussi : Mercato OM : ce journaliste RMC emballé par le projet « pas seulement dans le sens des arrivées ! »

» Pour revenir le dessus, je n’ai pas trop compris le discours qu’il y avait sur ce joueur-là. C’était l’un des meilleurs éléments de notre effectif, qu’on le veuille ou non. Il est sélectionné pour l’Euro, même s’il n’a pas joué. C’est une force. Mais s’en séparer pour 5M€, ça me fait peur, je me demande réellement si l’on va trouver mieux que ça. La problématique est là. Moi, un garçon comme Clauss aujourd’hui, ça vaut plus de 5M€. Même s’il a 32 ans. Il va surtout renforcer un concurrent direct, qu’on le veuille ou non Nice a fini devant nous. Ces 3 dernières années on était même à la lutte avec eux limite. «