Mercato OM : Lafont, Benitez, les deux regrets au poste de gardien

Sur le plateau de « Débat Foot Marseille », interrogé quant au jeu de Pau Lopez lors des premiers matchs, Matthias Manteghetti revient sur son niveau de jeu mais aussi sur deux opportunités que l’OM aurait pu saisir avec Lafont et Benitez.

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille » consacré au jeu de Tudor et première grosse différence avec Sampaoli c’est le jeu au pied de Pau Lopez. Matthias Manteghetti, ancien journaliste Canal +, revient sur ce détail qui était la force du portier marseillais la saison passée. Il nous donne aussi son sentiment quant à deux opportunités en Ligue 1 au poste de gardien avec le Nantais Lafont et le désormais ancien niçois Walter Benitez, qu’il aurait bien aimé voir sous la tunique olympienne.

« Justement il était intéressant Pau Lopez avec Sampaoli sur la relance courte, les choix rapides c’est là où il faisait la différence avec Mandanda. C’est pas tant sur la qualité de pied, même s’il a une meilleure qualité de pied que Mandanda. Mais c’était sur la rapidité d’exécution, de trouver la bonne passe et d’initiative. Là si on change la manière de faire il y a un très bon côté de Pau Lopez qui s’efface et puis on va beaucoup plus devoir le juger sur sa qualité de gardien finalement, sur sa ligne on l’a moins vu l’an dernier. Je trouve il y a un petit regret cet été c’est que, pour moi en Ligue 1 il y avait deux opportunités à faire côté gardien, c’était l’été pour sortir Alban Lafont de Nantes parce qu’il a un bon de sortie et il y avait une opportunité gratuite à faire avec Walter Benitez. ça a jamais été réellement un sujet de prendre un numéro un cet été mais il y avait ces deux opportunités, je trouve que c’est dommage de passer à côté. » Matthias Manteghetti Source : Football Club de Marseille (18/07/2022)