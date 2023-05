Mercato OM: Lafont courtisé en Angleterre

Alban Lafont devrait quitter son club formateur le FC Nantes, à la fin de la saison. L’OM serait sur le coup, mais les Marseillais pourraient avoir de la concurrence dans ce dossier là…

Arrivé en 2021 à l’Olympique de Marseille, Pau Lopez réalise une très bonne saison avec le club olympien. Après avoir pris la place de Steve Mandanda dans le but marseillais, il s’est imposé comme l’un des piliers du onze de Tudor. Il a disputé 35 matchs toute compétitions confondus cette saison. Malgré les statistiques assez flatteuses de son gardien, Pablo Longoria lorgne vers un autre gardien de Ligue 1. L’Équipe révélait dans son édition de jeudi un intérêt de l’OM pour Alban Lafont. Mais avec le probable départ de Lloris, Tottenham serait sur les rangs afin de signer le Nantais à la fin de la saison.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : La priorité de Longoria pour muscler l’entrejeu de son équipe cet été !

« Lafont à l’OM ? Je ne vois pas l’intérêt »

Dans DFM, Jean-Charles De Bono est revenu sur cette rumeur. L’ancien joueur de l’OM doute des capacités de l’international français. et estime que son recrutement ne ferait que mettre des bâtons dans les roues de Pau Lopez : « Il n’est pas très constant sur toutes les saisons qu’il a jouées. Il peut passer au travers d’un match. Gérard Gili expliquait qu’il n’était pas très fan du joueur et qu’il ne le voyait pas évoluer à un haut niveau. Je suis assez d’accord avec lui. Il a quelques absences. Ce qui me dérange, c’est que si on parle de Lafont, on oublie Simon (Ngapandouetnbu). Je ne sais pas si ce serait une bonne idée de se séparer de Paul Lopez. Il a trouvé son rythme de croisière avec l’OM. Il fait de très bonnes prestations. Je ne vois pas l’intérêt. La seule raison de la faire partir, c’est de prendre un gardien d’un niveau vraiment supérieur. Une nouvelle concurrence entre Lopez et Lafont pourrait être néfaste pour le club. »