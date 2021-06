Mercato OM : L’agent d’Almada est à Marseille?

Les noms s’enchaînent à Marseille pour le mercato d’été 2021. Les supporters sont à l’affût des moindres informations et scrutent les réseaux sociaux… L’agent de Thiago Almada n’est pas passé inaperçu à Marseille !

Cela fait plusieurs semaines que des noms circulent pour le mercato d’été 2021 de l’Olympique de Marseille. Milieux de terrain avec Gerson et Guendouzi ou latéraux comme Centonze et Junior Firpo, il devient difficile de tout suivre dans le travail de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli.

AUGUSTIN JIMENEZ EST A MARSEILLE

Le président marseillais et le coach auraient coché le nom d’un certain Thiago Almada pour renforcer l’aspect offensif de l’effectif avec les départs de Germain et Thauvin. Le jeune argentin, considéré comme une pépite, pourrait s’engager à Marseille dans les prochaines semaines mais ce dossier semble traîner depuis quelques jours.

A LIRE : Mercato OM: Accord confirmé avec Guendouzi, négociations entamées avec Arsenal

Seulement voilà, les supporters de l’OM ne laissent rien passer ! Ce mercredi, l’agent de Thiago Almada, Augustin Jimenez, s’est photographié à Marseille sur son compte Instagram. En story, il a publié une photo où l’on voit la Corniche derrière lui.

On a pas tout les 2 les memes infos sur le dossier #Almada ( lui dit que on ne devrait pas le signer mais moi On me dit que c’est en très bonne voie) mais il a raison l’agent de Almada « Agustin Jimenez »est effectivement sur Marseille en ce moment même.#MercatOM#TeamOM https://t.co/igj8XAopHY pic.twitter.com/lnu7c7RUAB — VAN (@VanTeamOM) June 2, 2021

ALMADA EST D’ACCORD AVEC ALMADA DEPUIS PRÈS D’UN MOIS

Il y a près d’un mois, le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi confirmait des discussions entre l’Olympique de Marseille et le joueur argentin. Selon ses informations, un accord entre le club et Thiago Almada existerait. Vélez réclamerait trop d’argent ce qui bloquait l’arrivée du joueur âgé de 20 ans.

« Thiago Almada a donné son accord à l’OM ! Un contrat de 5 ans. L’OM a démarre les discussions avec Velez. Problème le club argentin demande au moins 15M€ hors bonus à l’OM pour son espoir courtisé par plusieurs clubs. Longoria a 3 autres pistes dont Adli. » Mohamed Bouhafsi, RMC – Source : Twitter (08/05/21)