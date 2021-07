Mercato OM : L’analyse d’un intermédiaire sur une recrue !

Après avoir officialisé son recrutement dans l’après-midi avant OM – Martigues, Cengiz Ünder est devenu la 4e recrue olympienne du mercato estival. Alors que certains valident son arrivée, d’autres restent perplexes.

Après avoir signé son contrat avec l’OM hier, Cengiz Ünder est devenu la 4e recrue estivale du mercato olympien. Après les signatures de Konrad de la Fuente, de Gerson et de Léonardo Balerdi, l’international turc arrive à Marseille en prêt avec option d’achat en provenance de la Roma. Pablo Longoria s’est mis d’accord avec le club romain pour un montant avoisinant les 8M€. Après avoir connu un prêt difficile du côté de Leicester la saison dernière, l’ailier droit espère se relancer en cité phocéenne. Une chose est sûre, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli croient en lui.

ünder a du mal à jouer avec ses coéquipiers – INTERMÉDIAIRE

Certains ne sont pas très confiants quant à son arrivée. Dans l’édition du jour de La Provence, un intermédiaire qui a suivi le parcours du Turc lors de son prêt à Leicester ne s’est pas montré rassurant à son sujet.

« C’est un Radonjic à droite. Il a des qualités techniques, c’est vrai, il aime bien provoquer, mais il est un peu fou-fou. Il a l’intelligence foot d’un hippocampe. Il a du mal à jouer avec ses coéquipiers et n’a pas de vision de jeu. Mais peut-être qu’en Ligue 1, il y arrivera… Il ne faut jamais avoir de certitudes à propos d’un joueur. » Intermédiaire – Source : La Provence (05/07/2021)

ünder est un très bon joueur – FOOT TURC

Cependant, d’autres se montrent plus optimistes et sont conscients des qualités de Cengiz Ünder. Ailier droit de formation, il est également capable d’évoluer sur le côté gauche. Une polyvalence qui pourrait intéresser Jorge Sampaoli dans son futur système. Foot Turc, spécialiste du football turc, a donné son avis au Football Club de Marseille sur Cengiz Ünder.

« L’OM était déjà intéressé par Cengiz Ünder il y a 2 ans si je ne me trompe pas. C’est un très bon joueur pour moi qui doit juste retrouver confiance en lui pour exploser. Il est jeune et plein d’avenir et je pense qu’avec Sampaoli il pourrait largement exploser et faire une très bonne saison. Il est très rapide et il est bon techniquement. Si tu donnes toute ta confiance à ce joueur, il peut vraiment te faire un gros dégât. Ses qualités c’est sa vitesse et sa technique, Son point faible c’est l’irrégularité ! Cela reste un joueur bon en un contre un, il prend des responsabilités et n’hésite pas à provoquer. Pourquoi il ne s’impose pas à la Roma ? C’est une question qu’on se pose tous en Turquie car ce joueur plein de qualités… est-ce que c’est l’adaptation en Europe ou autre… Après je pense aussi qu’on a été injuste avec lui surtout à la Roma car il faisait des bonnes entrées mais très peu aligné dans le 11. » Foot Turc – source : FCMarseille (28/06/2021)