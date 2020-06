Mercato OM : « Larguet est fait pour ce rôle-là. Il est plus reposant que JHE »

Sans directeur sportif depuis un mois, l’OM s’appuie sur les personnes en place à savoir le président Eyraud, le coach André Villas-Boas mais aussi le directeur du centre de formation Nasser Larguet. Ce dernier est au cœur des négociations des néo contrats pros…

Ce lundi, le journal la Provence consacre un article au centre de formation. Le quotidien local y parle des salaires proposés mais aussi des négociations auxquelles participe activement le directeur du centre de formation, Nasser Larguet. La personnalité du franco-marocain est souvent mise en avant. Ce dernier s’est entretenu avec les jeunes et leur entourage et a donc assisté le président Eyraud suite au départ d’Andoni Zubizarreta.

Larguet a pris une nouvelle dimension

Un choix apprécié dans l’entourage des minots : « Larguet a pris une nouvelle dimension, et il est fait pour ce rôle-là. Il est plus reposant que JHE. »

Larguet est très apprécié mais ne fera pas pour autant de cadeaux aux jeunes pros. Dans un entretien accordé au média officiel du club, Nasser Larguet a prévenu les jeunes pros, il vont devoir être à la hauteur. Seuls ceux qui seront performants avec la N2 pourront prétendre à l’équipe première…

LE PLUS DUR COMMENCE POUR NOS JEUNES… ON AURA DES EXIGENCES ENCORE PLUS FORTES — LARGUET

« Ce qu’on a dit à nos jeunes, c’est de regarder ce qui se passait avec les pros et qu’on devait être à la hauteur et préparés à ça. A partir de la saison prochaine, ils auront intérêt à rentrer dans cet état d’esprit. On a eu la chance d’avoir un André Villas-Boas très sensible au travail de la formation, il a été l’instigateur de ce rapprochement lors des trêves internationales pour nous prendre les joueurs les plus méritants à l’entraînement. Il nous a fait un retour des forces et des faiblesses pour que l’on fasse des feuilles de route et de travail. Notre objectif, c’est de faire mieux que la saison qui vient de s’écouler. Le plus dur commence pour nos jeunes. On aura des exigences encore plus fortes. La N2 devra être bien meilleure qu’elle l’a été, c’est l’antichambre de l’équipe professionnelle. Seuls les joueurs qui seront performants avec la N2 pourront prétendre à toucher au plus haut niveau ». Nasser Larguet – source : OM.fr (187/06/2020)