Mercato OM : L’arrivée de Lirola reportée ?

Pol Lirola va redevenir un joueur de l’Olympique de Marseille. Hier soir, Pablo Longoria s’est entendu avec la Fiorentina pour le transfert définitif de l’Espagnol. Alors que sa visite médicale était prévue aujourd’hui, son arrivée serait reportée…

Pol Lirola devrait faire son retour du côté de l’Olympique de Marseille ! Après plusieurs semaines de négociations acharnées entre l’OM et la Fiorentina, l’Espagnol va bel et bien poursuivre sa carrière du côté de la cité phocéenne. En effet, les deux clubs se sont entendus sur un transfert échelonné d’un montant de 13 millions d’euros. Alors que l’OM ne comptait aucun latéral droit dans son effectif, son arrivée devrait permettre à Jorge Sampaoli d’avoir un groupe plus complet et plus équilibré sur le terrain.

Le vol de Lirola annulé ?

Alors que Sky Sports révélait hier soir que sa visite médicale était programmée à aujourd’hui, un léger imprévu a fait son apparition ces dernières minutes. À en croire le compte Twitter @Massilia1978, le vol de Pol Lirola aurait été reportée puisque son vol a été annulé. Initialement prévu aux alentours de 14h30 du côté de Marignane, l’Espagnol devrait donc se faire attendre encore un peu… Si la raison de ce report n’a pas été communiquée, il ne devrait y avoir en théorie aucune incidence sur son transfert à l’OM puisque les deux clubs se sont entendus sur les derniers détails de la transaction, hier dans la soirée.

Par ailleurs, l’OM s’est même déjà mis d’accord contractuellement avec Pol Lirola puisqu’un contrat de 5 saisons l’attend. Après s’être montré convaincant lors de son prêt en seconde partie de saison, nul doute que l’attente est encore plus longue. À l’image de Pol Lirola, les supporters olympiens se montrent impatients et n’attendent que sa venue. Ces dernières semaines, Pol Lirola n’a cessé d’affirmer sa volonté de rejoindre seulement l’OM. Il l’a même prouvé en déclinant deux propositions dont une de l’Atalanta Bergame. Le journaliste, Alfredo Pedullà a tweeté :« J’ai dit d’ici ce soir à Marseille. S’ils t’ont dit d’autre chose, je ne peux pas leur répondre… » Fin du feuilleton ce soir ?

Arrivée de @lirola_kosok reportée. Vol annulé initialement prévu à 14h30 sur Marignane. Je n’en sais pas plus pour le moment… #TeamOM #MercatOM — Massilia1978 ⚪️Ⓜ️ ⭐️ (@massilia1978) August 20, 2021

Non posso fare uno speciale Lirola scusami. Io ho detto entro stasera a Marsiglia. Se ti hanno detto altre cose non posso rispondere io — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 20, 2021

Vol annulé et arrivée reportée pour @lirola_kosok 🤔🤔 — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) August 20, 2021

NOUS SERIONS CONTENTS DE RAVOIR UN JOUEUR COMME POL DANS NOTRE EFFECTIF — LONGORIA

En conférence de presse le mois dernier, Pablo Longoria a été interrogé sur le dossier Pol Lirola. Il n’a jamais caché sa volonté de conserver le latéral droit espagnol cette saison.

« Quand on analyse notre effectif, on est court au poste de latéral droit. C’est une évidence. Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. Il a laissé ici une très bonne image avec un très haut niveau pour son adaptation dans le championnat de France. Il a très bien terminé la saison avec nous. Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif. Ici à Marseille, il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais après, c’est toujours une question de mercato qu’on doit respecter car il reste sous contrat avec un 3e club » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)