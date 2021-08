OM : Quel onze pour Sampaoli avec Milik et Lirola?

Extrait de notre dernier épisode de Débat Foot Marseille avec nos invités Thibaud Vézirian et Hervé Bercane. Quel onze Jorge Sampaoli va mettre en place lorsque Milik sera de retour et que le transfert de Pol Lirola sera bouclé?

Quel onze pour Sampaoli avec Milik et Lirola (ou un latéral droit) ? Nos invités Hervé Bercane et Thibaud Vézirian ont été questionné à ce sujet par notre journaliste Nicolas Filhol. Depuis le début de la saison, le coach argentin est obligé de jouer sans numéro 9 et avec des pistons très offensifs. Va-t-il continuer sur cette lancée lorsque le Polonais sera de retour et qu’un latéral droit (ou Lirola) sera enfin arrivé?

Ça recrée un équilibre où on peut presque passer à 4 — VEZIRIAN

« Le choix sera tactique de la part du coach mais Lirola sera plus sur le poste d’Ünder à droite. Ça recrée un équilibre où on peut presque passer à 4 avec Peres décale à gauche, Balerdi et Saliba dans l’axe et Lirola revient plus bas. Et dans les phases offensives, Lirola monte très haut. Hakimi au PSG fait ça et c’est un joueur du même profil. Dans un 4-3-3 presque ailier droit lorsque l’équipe a le ballon. Ce sont des ajustements tactiques à faire. Pour moi, Kamara, Guendouzi et Gueye ne sont pas spécialement complémentaires. Il faut compenser et même faire un sauter un milieu pour mettre Milik. » Thibaud Vézirian – Source : Football Club de Marseille (16/08/21)

Le onze sans Lirola et Milik

Mandanda

Saliba Balerdi Luan Peres

Kamara Gueye

Guendouzi Gerson

Ünder Konrad

Payet

Le onze avec Lirola et Milik

Mandanda

Saliba Balerdi Luan Peres

Guendouzi Gueye

Gerson

Lirola Payet Konrad

Milik

Le replay du dernier DFM avec Thibaud Vézirian

Voici le replay du dernier DFM diffusé en direct lundi soir. L’OM n’a pris qu’un point de la réception de Bordeaux ce dimanche ! Le mercato touche bientôt à sa fin, qui rejoindra l’OM? Thibaud Vézirian etait notre invité ce lundi et a fait une mise au point sur cette fameuse vente OM en présence d’Hervé Bercane et de notre journaliste Nicolas Filhol.