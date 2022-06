Mercato OM : L’AS Roma veut 28M€ pour ces deux joueurs ?

La Roma pas prête à faciliter la tâche à l’OM cet été. En effet, selon Il Messaggero le club de la capitale italienne aurait fixé à 14 millions Kluivert et Veretout, de quoi refroidir l’OM, au moins sur une des pistes.

On le sait l’Olympique de Marseille prospecte pas mal à l’AS Roma ces derniers temps, Kluivert, Veretout, Diawara… après avoir récupéré Cengiz Under et Pau Lopez l’année passée. Mais cette année, les dossiers s’annoncent plus compliqués notamment parce que le club de la louve ne fera pas de cadeau. La Roma demande 14M€ pour chacun des deux joueurs, Kluivert et Veretout.

Un peu cher sachant que le premier n’a jamais réussi à confirmer malgré plusieurs prêts, notamment à Nice et que le second s’il était titulaire avant l’arrivée de José Mourinho ne s’est contenté que d’un rôle de joueur de rotation cette saison.

à lire aussi :Mercato OM : Rudi Garcia chipe une piste de Longoria à Al-Nassr?

Trop cher pour des indésirables ?

Marseille recherche un milieu de terrain qui puisse remplacer Boubacar Kamara et un ailier gauche là où il a manqué un titulaire indiscutable cette saison. Les noms des deux romains ont alors rapidement été associé à l’OM en ce début de mercato, en tant que joueur il faut le rappeler régulièrement associés au club phocéen ces derniers années.

Si l’intérêt est compréhensible au vu de la qualité de ces deux joueurs, cela ne se fera pas à n’importe quel prix. Notamment pour des joueurs que leur club ne souhaite pas conserver. On l’a remarqué lors des précédents mercato, Longoria privilégie les bons coups en prêts ou libre et ne devrait pas investir dans ce qui pourrait faire perdre trop d’argent à l’OM.