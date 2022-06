Mercato OM : Rudi Garcia chipe une piste de Longoria à Al-Nassr?

Pisté par Lyon et l’Olympique de Marseille, le latéral gauche Ghislan Konan devrait finalement rejoindre Rudi Garcia en Arabie Saoudite !

L’Olympique de Marseille n’a pas encore démarré son mercato… Le club s’active plutôt sur les départs et tente notamment de boucler celui de Luis Henrique vers le Torino. Les pistes sont à différents postes mais surtout au milieu de terrain pour remplacer Boubacar Kamara.

Konan va rejoindre Rudi Garcia

Sur le côté gauche, l’OM chercherait un piston pour épauler Kolasinac, seul réel latéral de l’effectif. Le nom de Ghislain Konan est revenu avec insistance dans les médias avant d’être également cité dans le viseur de Lyon.

D’après les informations de Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, aucun des deux clubs ne raflera la mise ! L’Ivoirien devrait plutôt s’engager avec Al Nassr, club d’Arabie Saoudite où Rudi Garcia a récemment signé !

🚨Info : Pisté par l’#OL, Ghislain Konan 🇨🇮 devrait finalement rebondir à Al-Nassr 🇸🇦. • Le latéral gauche est tombé d’accord avec le club entraîné par Rudi Garcia 🇫🇷.https://t.co/ULICQpZbxe — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 29, 2022

Sur le recrutement, c’est une véritable logique de construction collective avec Jorge et son staff…

« Nous avons ciblé les postes que nous voulons renforcer et ceux sur lesquels nous avons besoin de nous améliorer. En ce moment, nous faisons face à un marché très spéculatif. Nous avons donc nos objectifs mais il faut rester cohérent par rapport à cette tendance, comme nous le faisons depuis le premier jour au club. Cette cohérence doit également se retrouver dans notre identité de jeu, avec des profils de joueurs déterminés à nous rejoindre par cette idée de construction de l’équipe et qui souhaitent pleinement s’engager dans le projet du club. Ce sont les bases. Ensuite, nous fonctionnons par priorité. Je le répète mais c’est tellement important : nous voulons donner un maximum de cohérence au projet. C’est la clé. Comme la saison dernière, nous devons travailler tous ensemble dans la même direction. Sur le recrutement, c’est une véritable logique de construction collective avec Jorge et son staff, autour de deux aspects : le style de jeu de l’équipe et les profils des joueurs, qui doivent être complémentaires entre eux. C’est un travail essentiel avec beaucoup de problématiques, qui doit aboutir sur notre capacité à mettre l’individuel au service du collectif avec une identité de jeu très forte. C’est pour ça que c’est très, très important que tout le monde puisse réfléchir ensemble et travailler dans la même direction pour la bonne conduite du projet. » Pablo Longoria – Source : Site Officiel