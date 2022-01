Mercato OM : L’Atlético fonce sur une cible estivale de Sampaoli (pour seulement 1M€)

L’une des cibles estivales de l’Olympique de Marseille et de son entraîneur Jorge Sampaoli pourrait finalement rejoindre l’Atlético Madrid cet hiver, et à prix réduit.

Courtisé par l’Olympique de Marseille durant tout le mercato estival, Daniel Wass est finalement resté du côté de Valence. Et pour cause le club espagnol se montrait trop gourmand pour sa dernière année de contrat. Jorge Sampaoli en avait fait l’une de ses priorités et l’on pensait donc que le club marseillais reviendrait à la charge cet hiver. Mais c’est un prestigieux espagnol qui semble aujourd’hui tenir la corde dans ce dossier. En effet, selon les informations du journal AS, L’Atlético aurait fait de l’international Danois sa priorité pour remplacer Kieran Trippier, transféré à Newcastle.

A lire aussi : Mercato OM : Un club espagnol prestigieux entame des négociations pour Alvaro !

L’arrière latéral de Valence est ainsi le premier choix de Diego Simeone qui essaie de le recruter depuis deux saisons. D’après le quotidien sportif espagnol, cette semaine sera la décisive dans ce dossier et le transfert du joueur pourrait être réglé à environ un million d’euros.

Wass priorité de l’Atlético pour remplacer Trippier. Semaine décisive dans ce dossier. Il pourrait partir contre 1M environ (fdc juin). https://t.co/1Pc2mUDxiR — Nico Faure (@Nicommentator) January 9, 2022

A lire aussi : Mercato OM : Un salaire (monstrueux) exigé par Kamara pour son prochain club ?

Attendons et voyons les possibilités » expliquait Pablo Longoria cet été

Cet été, Pablo Longoria avait récemment expliqué qu’il ne pouvait pas s’aligner sur le montant demandé par ses homologues espagnols.

« Pour Wass, on a beaucoup de respect pour ce joueur que j’ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu’on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles. Wass n’a plus qu’un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)