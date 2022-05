Mercato OM : L’Atletico prêt à faire une offre pour Clauss?

Priorité de Pablo Longoria au poste de latéral droit, Jonathan Clauss serait en discussions avancées avec l’Atletico Madrid selon Téléfoot. Une offre devrait même arriver dans les prochains jours !

L’Olympique de Marseille doit recruter à plusieurs postes lors du futur mercato estival. Longoria aurait coché les noms de Fofana et Clauss qui évoluent au RC Lens. Selon Téléfoot, l’Ivoirien est trop cher en terme de salaire et de transfert pour le moment.

7 millions d’euros de l’Atletico pour Clauss?

Concernant le piston droit, l’émission de TF1 affirme que des contacts sont établis avec l’Atletico Madrid. Une offre pourrait être effectuée dans les prochains jours à hauteur de 7 millions d’euros. Avec encore un an de contrat chez les Lensois, il est aussi pisté par plusieurs clubs de Ligue 1 dont l’OM et l’OGC Nice.

Haise prévient les clubs qui s’intéressent à Fofana et Clauss

Dans un entretien accordé au quotidien L’Equipe, Franck Haise a donné son avis sur les récentes rumeurs de transferts concernant ses deux joueurs.

« On sait très bien qu’il y aura des sollicitations. Mais le club ne vendra pas n’importe comment. Et les joueurs nous ont tous dit que ce ne serait pas facile pour eux et qu’après y avoir vécu deux, trois ou quatre saisons, ils sont attachés au RC Lens » Franck Haise – L’Equipe

On n’est pas dans l’obligation de vendre — Arnaud Pouille

Dans l’émission Lens Foot, Arnaud Pouille, le directeur général du club sang et or, nous explique que les finances sont bonnes et qu’ils ne seront pas dans une situation de subir le mercato.

« Personne n’est venu me voir pour demander un bon de sortie. Surtout, on n’est pas dans l’obligation de vendre. La trésorerie est présente au sein du club et on va avoir une dotation avec l’arrivée de CVC. » Arnaud Pouille – Source : Lens Foot (24/05/2022)

On ne sait pas ce qui va se passer – Ghisolfi

Interrogé par l’émission Lens Foot, le coordinateur sportif du RC Lens Florent Ghisolfi a surenchéri en clarifiant la situation de certains joueurs comme Clauss et Fofana.

« On ne sait pas ce qui va se passer. La seule certitude, c’est que les trois joueurs cités sont sous contrat. C’est la dernière année de contrat pour Jonathan, Cheick et Seko c’est 2024. Tout peut arriver et si ces joueurs ne sont pas sollicités ce serait surprenant. Notre manière de fonctionner est simple, aucun joueur n’a de bon de sortie. À l’inverse, personne n’est enfermé. À un moment donné, il peut y avoir des logiques à respecter pour le joueur et le club. S’il y a un projet intéressant pour le joueur et que le club s’y retrouve, on discute. Il faut toujours que ça se passe dans l’échange et la transparence. Aujourd’hui, on compte sur tout le monde. » Florent Ghisolfi – Source : Lens Foot (24/05/2022)