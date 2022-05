Mercato OM : L’avenir de Milik toujours en pointillé?

RMC fait le bilan de la saison d’Arek Milik avec toujours un gros point d’interrogation sur son avenir… Des décisions devraient être prises cet été !

« La question devra se poser et qu’un point sera fait entre toutes les parties », c’est ce qu’aurait glissé des proches du dossier Arek Milik à RMC Sport cette semaine. Avec une saison où il n’a pas été titulaire à chaque match et où la frustration du temps de jeu l’a habité, le Polonais va forcément réfléchir à son avenir…

Longoria n’a pas encore pris de décision pour Milik

D’autant plus si Jorge Sampaoli reste entraîneur de l’Olympique de Marseille la saison prochaine ! Le coach argentin saura-t-il utiliser l’ancien joueur du Napoli et préférait le voir quitter le navire afin de faire venir un joueur plus susceptible de rentrer dans son plan de jeu?

Pour le moment, aucune réponse dans ce dossier qui sera à surveiller durant tout l’été. Pablo Longoria a répondu aux questions de RMC à ce sujet dans Rothen s’enflamme diffusé mercredi soir. Le président de l’Olympique de Marseille a expliqué qu’il souhaitait donner de la continuité à ce groupe.

« C’est un joueur sous contrat avec nous. On a eu des conversations avec lui tout au long de la saison. On veut donner de la continuité à ce projet la saison prochaine, avec ces joueurs qui nous ont porté à la deuxième place du championnat. Il est important de donner de la continuité à ce groupe. Comme je le dis toujours, entre des personnes intelligentes, l’équilibre est toujours possible » Pablo Longoria – Source : RMC 25/05/22)

Cardoze sur la stratégie de Longoria

Une déclaration qui va dans le sens de ce qu’a exprimé Jacques Cardoze au micro de BFM Marseille en ce début de semaine. Le directeur de la communication de l’OM avait livré la volonté de Pablo Longoria d’installer de la stabilité au sein du club.

« Les joueurs veulent de la stabilité. Ils adhèrent à 100% au projet qui a été développé cette année. Il y a une grande cohésion dans ce vestiaire et c’est extrêmement important. C’est pour ça que Pablo (Longoria) a envie de donner cette stabilité. Il a envie de pouvoir s’inscrire à moyen terme, au moins, afin de pouvoir donner de la stabilité à Jorge (Sampaoli), à tout le staff et à l’OM. Les grands clubs réussissent parce qu’à un moment donné, il y a de la stabilité. Ce projet, ils l’ont fait ensemble. Il l’a dit samedi devant les salariés. Il se souvient du moment où ils ont fait des choix de joueurs, un choix de philosophie. Pour lui, donner de la stabilité, c’est tout ça. C’est la garantie de pouvoir poursuivre ce projet qu’ils ont commencé à construire ensemble. » Jacques Cardoze – Source: BFM Marseille (24/05/2022)