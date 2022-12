Mercato OM : L’avenir de Thuram va prendre un tournant !

Pablo Longoria aurait lancé les hostilités pour recruter Marcus Thuram. Il fait en revanche face à une énorme concurrence. En Italie, on affirme qu’un gros push de l’Inter Milan est en cours !

Appelé pour jouer la Coupe du Monde avec l’Equipe de France, Marcus Thuram serait sur les tablettes de l’Olympique de Marseille afin de remplacer Luis Suarez qui a énormément déçu à ce poste et qui est parti. Cependant, d’après plusieurs médias, le Bayern Munich ne lâche pas le Français.

Thuram au centre du projet de l’Inter Milan?

En Italie et plus précisément la Gazzetta Dello Sport explique que l’attaquant passé par Guingamp attire énormément l’Inter Milan. Le club n’en est pas à son coup d’essai mais semble bien déterminé cette fois à le faire signer.

La volonté des Milanais est d’ailleurs de mettre de côté Romelu Lukaku et de placer Marcus Thuram au sein de son futur projet sportif… Des arguments qui pourraient faire oublier la piste de l’Olympique de Marseille au fils de Lilian Thuram.

Je considère toujours ce mercato d’hiver comme un marché d’opportunité ou de réparation — Longoria

Il y a quelques semaines, Foot Mercato a posé des questions à Pablo Longoria sur cette période hivernale. Le président de l’Olympique de Marseille a détaillé le plan qu’il comptait mettre en place pour cette fenêtre de transfert.

« C’est un mercato très particulier. Comme c’est particulier d’avoir une Coupe du Monde en novembre. La Coupe du Monde est un évènement majeur. Chaque fois qu’il y a un évènement majeur dans le football, il y a des mouvements de joueurs qui ont performé dans ce même évènement. Pour moi, c’est particulier. C’est entre un mercato de réparation et un mercato de grands joueurs, que les grands clubs vont se voir obligés d’acheter après cet évènement majeur. Ces mouvements de grands clubs vont provoquer un mercato en cascade pour les autres clubs. Cela va être lié en partie aux performances des joueurs de mi-niveau qui ont pris un grand niveau lors de la Coupe du Monde. Je crois qu’il va y avoir des mouvements pour ce type de joueurs. Après, il y aura un mercato en cascade. Je considère toujours ce mercato d’hiver comme un marché d’opportunité ou de réparation. Bien analyser à mi-novembre quels sont les postes que tu dois renforcer, qu’est-ce que le marché peut t’offrir, qui sont les joueurs qui sont les plus performants et les moins performants à l’intérieur de ton effectif ? Même s’il y avait eu qualification en Ligue des Champions, je ne crois pas qu’on aurait dû changer les effectifs. Je ne crois pas au changement d’effectif à mi-saison. Tu peux améliorer, réparer. C’est un marché de réparation. Tu peux trouver quelques bonnes opportunités, mais pas changer l’âme dans une équipe. Cela se construit pendant la présaison. Pour nous, ça va se construire aussi pendant la préparation qu’on va faire en novembre-décembre. Sinon, tu vas à l’encontre du football. Est-ce qu’on aurait eu plus de possibilités économiques ? Oui, bien sûr. Mais c’est aussi vrai qu’on veut arriver à l’équilibre, ou le plus proche possible, en fonction du fait qu’on considère qu’on a un bon effectif, qu’on a pris la décision stratégique de garder nos meilleurs joueurs parce qu’on voulait plutôt apporter de l’argent via les résultats sportifs que par la vente de joueurs. » Pablo Longoria – Source : Foot Mercato (08/11/22)