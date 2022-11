Mercato : Longoria ne lâche pas cet attaquant à 25M€ !

A la recherche de renforts offensifs pour le prochain mercato, Pablo Longoria a toujours le nom de Gerard Deulofeu en tête…

D’après la Gazzetta Dello Sport, l‘Olympique de Marseille n’a pas renoncé à l’idée de recruter Gérard Deulofeu. L’attaquant espagnol est toujours à l’Udinese mais affole plusieurs clubs depuis le début de la saison. En Allemagne notamment, le Borussia Dortmund ou encore le RB Leipzig envisagent de faire une offre.

Schalke 04 apprécie également son profil et pourrait passer à l’attaque pour le joueur de 28 ans. L’Udinese réclame une grosse somme pour son élément offensif : 30 millions d’euros. Une somme qui pourrait effrayer l’OM dans ce dossier. Le club a fixé la somme pour vendre Gerson d’après La Provence. Son départ pourrait accélérer des arrivés. Le nom de Malinovskyi revient également avec insistance à l’OM.

Le mercato hivernal ? toujours ouverts, le club est dans une bonne situation économique — Longoria

Invité sur RMC dans Rothen S’enflamme, Pablo Longoria n’a pas caché son envie de renforcer l’équipe au prochain mercato. D’après lui, les finances du club lui permettent de faire quelques ajustements dans l’effectif d’Igor Tudor.

« Renforcer l’équipe en janvier ? Nous sommes toujours ouverts, le club est dans une bonne situation économique. On doit analyser le mercato pour savoir si on peut améliorer l’équipe. On est toujours ambitieux, on veut toujours améliorer cette équipe, peut-être avec la qualif en C1 et la vente de joueurs qui jouent peu… Il y a des possibilités économiques. Il faut toujours prendre des risques. » Pablo Longoria – source : RMC (20/10/2022)