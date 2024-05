Mercato OM : L’avertissement de Dugarry !

Alors que le coach des U19 Christian Bracconi qui ont remporté la Gambardella était l’invité de notre émission DFM lundi, Christophe Dugarry a estimé qu’il ne fallait pas imaginer ces jeunes talent rapidement en équipe première…

Sur RMC, l’ancien attaquant de l’OM Christophe Dugarry a affiché son scepticisme concernant l’incorporation des jeunes vainqueurs de la Gambardella dans l’effectif pro : « Quand tu es un ancien et que tu signes à Marseille, tu ne viens pas pour encadrer des jeunes. (…) Il faut que ce soit un vrai choix politique. L’idée est honnête, des jeunes ont du talent, il faut leur donner leur chance. Il faut arriver à trouver le moyen pour les faire progresser. Le seul moyen, déjà, c’est que ces gamins jouent, et régulièrement. Le problème, c’est que le fossé entre la Gambardella et la Ligue 1, à l’OM, est énorme. Et tu ne peux pas investir autant d’argent et faire confiance à des jeunes. Le risque est énorme. Est-ce que le propriétaire d’un club qui a autant investi est prêt à prendre autant de risque ? À mon avis, c’est compliqué. »

Ce lundi, Football Club de Marseille a eu le plaisir de recevoir Christian Bracconi sur le plateau de Débat Foot Marseille. Le coach des U19 s’est exprimé sur son groupe. En plus des qualités footballistiques qui leur ont permis de soulever la Coupe, les minots ont de grosses qualités humaines que leur entraîneur veut mettre en avant.

« C'est un groupe de jeunes exceptionnels » Christian Bracconi vainqueur de la Gambardella nous livre des anecdotes sur son groupe

« J’ai trouvé un groupe qui était saint. Ce sont des gamins exceptionnels. Tous. Je n’ai pas eu un seul conflit dans la saison. Des gamins qui sont très polis, généreux, gentils. Je me plais à dire cela mais ils ne disent pas de gros mots ! C’est rare. C’est moi le plus grossier ! Ils ont des visages radieux, ils ont le sourire… On a toujours travaillé dans d’excellentes conditions. Ils sont formidables, humainement, c’est exceptionnel. Ils ont une joie de vivre, une joie de jouer… Une anecdote : on était en Espagne à l’hôtel, avec un rooftop. Forcément, il y a des tentations, piscine etc… A la fin de chaque repas, ils rangeaient les assiettes avec les couverts dedans, ils nettoyaient tout, rangeaient tout. La direction de l’hôtel est venue me voir et m’a dit : on n’a jamais vu ça. Nous, on ne leur a rien demandé. Les gamins se sont pris en charge tout seul. On avait 3/4 capitaines qui prenaient les choses en main. On intervenait très peu. Tout le monde est à l’heure, c’est du gâteau ! », a expliqué l’ancien joueur sur Football Club de Marseille.