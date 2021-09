Mercato : Le travail de Longoria a réconcilié Obraniak avec l’OM !

À la tête de l’OM depuis le mois de février, Pablo Longoria a rempli sa mission de reconstruire l’effectif olympien. Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Ludovic Obraniak a tenu à encenser le travail réalisé par le président marseillais.

Alors que le mercato estival est officiellement terminé, il est difficile de dire que Pablo Longoria a échoué sa mission. En effet, malgré un budget limité et de nombreux départs en fin de contrat la saison dernière, le président marseillais est parvenu à reconstruire une équipe avec une identité. De plus, la mayonnaise semble avoir pris entre les nouveaux arrivants, les joueurs déjà présents la saison dernière et Jorge Sampaoli. En effet, les joueurs parviennent progressivement à assimiler le style de jeu du technicien argentin.

Pour réussir son mercato, Pablo Longoria a fait marcher l’ensemble de ses réseaux et a réalisé de nombreux montages financiers (prêts avec option d’achat, paiements échelonnés) afin de bâtir une équipe compétitive pour le championnat et la Ligue Europa cette saison. Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Ludovic Obraniak a tenu à louer le travail de Pablo Longoria pour permettre à Jorge Sampaoli de mettre en place son style de jeu.

Pablo Longoria a sorti une baguette magique – Ludovic Obraniak

« J’aime bien ce qu’il se passe du côté de l’Olympique de Marseille. Cela me réconcilie avec ce club, notamment par le fait qu’il y ait enfin un pilote dans l’avion. Je ne sais pas, ce club avait zéro finance pour recruter et on ne savait vraiment pas où ils allaient. Et là, Pablo Longoria a sorti une baguette magique. Il a fait des prêts. Ce qui me plait, c’est la connexion entre le président et son entraîneur Jorge Sampaoli. Il a mis les joueurs à sa disposition. On sent des gens qui prennent en compte la ferveur populaire. » Ludovic Obraniak – Source : La Chaine L’Equipe (29/08/2021)

Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste – Pablo Longoria

Pablo Longoria l’avait confié il y a quelques semaines, son objectif était d’avoir au moins deux joueurs par poste dans l’effectif. Toutefois, le président marseillais n’est pas parvenu à vendre dans les derniers instants du mercato et il manque quelques joueurs pour compléter l’effectif phocéen dont une doublure pour Arkadiusz Milik.

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo Longoria – – Source : Canal + (31/07/21)