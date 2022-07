Mercato OM : Le beau geste de Clauss pour venir à Marseille !

Déterminé à rejoindre l’OM, Clauss aurait diminué ses exigences salariales afin de faciliter son transfert vers la Canebière.

Selon La Provence, les négociations entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille ont été fortement ralenties à cause du montant du transfert. Et c’est Jonathan Clauss qui revoyant ses exigences à la baisse aurait permis au club phocéen d’augmenter son offre et de trouver un accord avec le club lensois. Une offre de 7,5M€ payable en deux fois associé à un bonus de 1,2M€, qui seront payables dans les trois ans soit jusqu’en juin 2025, a donc convaincu les dirigeants lensois de céder leur joueur à Marseille.

Le sacrifice de Clauss pour rejoindre l’OM

L’officialisation ne devrait pas tarder pour l’international français (4 sélections), décidément animé par la volonté de rejoindre l’OM. L’OM avait pourtant abandonné cette piste face au montant exigé par le club de Lens et avait activé un plan B. Mais Jonathan Clauss au courant de cela aurait donc décidé de réduire ses exigences salariales afin de rejoindre Marseille, un effort qui devrait ravir les supporters olympiens.