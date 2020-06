Mercato OM : « Le cas Thauvin c’est un symbole de la mauvaise gestion de Jacques Henri Eyraud »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille ce lundi dédiée au dossier Florian Thauvin (27 ans). L’international français arrivera au terme de son contrat en juin 2020, et l’OM n’a visiblement pas les moyens de lui proposer une prolongation. Le risque de le voir partir gratuitement l’an prochain est donc élevé…

Dans l’émission Débat Foot Marseille ce lundi le journaliste de FCM Mourad Aerts a donné son sentiment sur le dossier Florian Thauvin, lequel sera un fin de contrat dans un an. Selon les dernières informations du journal L’Equipe les dirigeants de l’OM seraient ainsi prêt à le vendre cet été contre un cheque d’environ 20M€.

A lire : ÉDITO OM : LA VIE RÊVÉE D’ISAAC LIHADJI…

une offre de 20 millions cela peut ressembler à un coup de Trafalgar.

« Le cas Thauvin c’est surtout une très mauvaise gestion, c’est clair et net. Il se retrouve à un an du terme de son contrat alors que c’est une tête de gondole de ton projet. Aujourd’hui il ne veut peut-être pas prolongé, mais il aurait certainement bien accueilli une offre de prolongation lorsqu’il était blessé. Cela aurait été bien vu de lui montrer à ce moment là qu’il était un joueur important, le club ne la pas fait. Le cas Thauvin c’est un symbole de la mauvaise gestion de Jacques Henri Eyraud, des ventes au mauvais moment, des salaires, des joueurs qui arrivent en fin de contrat. Ce sont des erreurs que l’on a déjà vu à l’OM sous Vincent Labrune par exemple. Thauvin, j’aimerai bien le revoir sur le terrain car c’est un joueur qui marque beaucoup de buts (…) Après, il faut peut-être regarder s’il est bien physiquement. Si l’OM sait que cela peut être difficile pour lui et qu’il ne tiendra peut être pas la saison, une offre de 20 millions cela peut ressembler à un coup de Trafalgar. » Mourad Aerts – source : Football Club de Marseille (22/06/2020) »

Retrouvez l’intégralité de l’émission Débat Foot Marseille de ce lundi 22 juin 2010 ci-dessous