Mercato OM : Le Celtic a pris une décision radicale pour Ntcham !

Prêté à l’Olympique de Marseille depuis cet hiver, Olivier Ntcham ne sera pas conservé par le club. Selon un journaliste écossais, il devrait être libéré par le Celtic.

L’Olympique de Marseille a tenté le coup avec Olivier Ntcham cet hiver. Prêté avec une option d’achat de 5M€ en provenance du Celtic, il n’aura jamais réussi à s’imposer.

Ces dernières semaines, le coach du club écossais affirmait que le milieu français pouvait revenir et qu’il aurait sa place dans l’effectif…

Selon les informations du journaliste Pete O’Rourke, le Celtic et Olivier Ntcham sont parvenus à un accord. Ils devraient rompre le contrat du joueur dans les prochains jours. A la fin de la saison, le milieu de terrain français se retrouvera libre.

L’OM, de son côté, ne semble pas vouloir conserver Ntcham. Pourtant, il fait partie du groupe pour participer au dernier match de la saison face à Metz. De l’autre côté, Michaël Cuisance est retourné en Allemagne il y a quelques jours et ne sera pas non plus conservé.

Olivier Ntcham is now a free agent this summer after the player and Celtic decided to terminate his contract early. #CelticFC #Marseille

— Pete O’Rourke (@SportsPeteO) May 22, 2021