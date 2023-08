Mercato OM : Le Club Bruges KV veut aussi ce jeune joueur olympien ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Des discussions ont lieu pour Isaak Touré. Alors que la piste Lorient était évoqué, un autre club fait son apparition ce matin. Il s’agit du Club Bruges KV qui s’intéresserait au Français.

Après Lorient, c’est le Club Bruges KV qui serait intéressé par le profil d’Isaak Touré selon Sacha Tavolieri. Le joueur français de l’OM fait partie des piste du club. Pour rappel, Longoria a dit hier en conférence de presse qu’il y a des discussions pour Touré.

Infos #Clubbrugge :

🔵⚫️ 🇫🇷 Parmi les pistes travaillées par le #Clubbrugge, la piste Isaak Touré (#OM) existe. Le dossier est jugé cher par le Club mais pourrait se décanter selon l’évolution du #mercato dans les derniers jours…

⏳ À suivre. #mercato #JPL pic.twitter.com/UdPFa2wD7I — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 29, 2023

« Concernant Isaak, ce n’est pas à un stade avancé, il y a des conversations, pas seulement avec Lorient, mais aussi avec d’autres clubs. On analyse un peu la situation d’Isaak, spécialement car c’est un joueur avec un potentiel incroyable mais il faut se poser des questions sur sa meilleure utilisation pour son avenir. Il y a une petite conversation entre les clubs, mais si Isaak reste avec nous, on est aussi dans une position confortable car on a seulement 4 défenseurs centraux » a expliqué le président de l’OM.

Mais pour les Belges la piste menant à Touré reste assez onéreuse. Mais toujours d’après Sacha Tavolieri, l’affaire pourrait se décanter selon l’évolution du mercato dans les derniers jours.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Maurizio Sarri explique le choix Guendouzi…

D’autres clubs suivent le français

Il n’a pour l’instant pas disputé la moindre minute de jeu en matchs officiels avec l’OM. Une situation qui a éveillé l’intérêt de plusieurs clubs soucieux de le récupérer.

RMC nous indique ainsi Clermont, Nantes, Metz, Anderlecht et Burnley regardent le longiligne défenseur. Cependant la piste la plus chaude semble mener à la Bretagne et à Lorient. Les merlus souhaitent obtenir Touré en prêt mais RMC indique que l’OM veut un transfert ! Mais comme dit ci-dessus, Longoria a dit que rien n’était fait pour Isaak Touré.

#Longoria : « Pour Touré, avec Lorient ce n’est pas avancé. Il y a des discussions avec d’autres clubs. Il a un potentiel incroyable mais il y a d’autres paramètres à voir. Il y a une petite conversation mais si Touré reste avec nous, on serait dans une position confortable » #OM… pic.twitter.com/n0ssd5sjAX — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 28, 2023

À LIRE AUSSI : OM : Le jeu c’est pour quand ? Fin de MERCATO DE FOLIE ! MURILLO, GUENDOUZI, OUNAHI, ISAAK TOURE?