Mercato OM : Le coach de Lihadji met en cause son entourage…

Interrogé par Eurosport, l’entraîneur de l’OM U18, Olivier Jannuzzi, a évoqué le cas Isaac Lihadji (18 ans). Ce denier devrait quitter Marseille pour rejoindre Lille.

A moins d’un coup de théâtre, le jeune olympien Isaac Lihadji (18 ans) ne devrait pas signer son premier contrat pro avec son club formateur.Il serait en passe de s’engager avec le LOSC. Interrogé par Eurosport, le coach U19 de l’Olympique de Marseille, Olivier Jannuzzi met en cause son entourage :

« Aujourd’hui, on ne peut plus parler formation sans évoquer ces éléments-là. L’entourage des jeunes joueurs a tellement changé. Si Lihadji reste un cas isolé à l’OM, il correspond quand même à une tendance qui n’est pas spécifique à Marseille, je pense. Tous les jeunes du centre rêvent de porter le maillot de l’OM, mais il y a tellement de sollicitations… (…) Actuellement, je pense aussi que certains jeunes ont du mal à s’autoévaluer. Il y a encore des gamins qui sont dans une logique positive, où l’entourage sait canaliser. Mais l’époque est à l’individualisme. Et, parfois, même des familles raisonnables peuvent être attentives à des sirènes extérieures. Ça crée un environnement difficile à contrôler. » Olivier Jannuzzi – Source: Eurosport