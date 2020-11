Mercato OM : Le coach de Reims en dit plus concernant Boulaye Dia…

L’OM serait à la recherche d’un latéral droit et d’un attaquant pour le prochain mercato de janvier. Le nom de Boulaye Dia revient avec insistance du côté de Marseille, son coach David Guion a évoqué le possible départ de son buteur cet hiver…

Interrogé par Téléfoot ce vendredi, David Guion a souligné l’importance de Boulaye Dia dans son effectif. Il n’a pas voulu fermer la porte à un départ du joueur de 23 ans en janvier même s’il aimerait le conserver le plus longtemps possible…

on verra au mercato d’hiver ce qu’il va se passer pour Dia — Guion

« On comprend mieux pourquoi j’étais très content que Boulaye Dia reste avec nous. Avec 8 buts il nous aide à remonter au classement. On a besoin de lui et on a surtout besoin que Boulaye soit efficace. A nous de continuer de le mettre en confiance et de proposer un jeu qui lui permet de s’épanouir. Il y a encore 7 matches avant la trêve hivernale, ce qui m’importe c’est d’optimiser Boulaye Dia sur ces manches-là. Je suis dans le présent, on verra au mercato d’hiver ce qu’il va se passer pour lui. On voit bien ce qu’il nous apporte, il est en train de franchir des paliers, de s’épanouir, c’est un gros argument pour nous. Je savais qu’il allait avoir un rôle essentiel dans l’équipe. Ce n’est pas fini et on a besoin du talent de Boulaye. »

David Guion – source : Téléfoot (13/11/2020)

❤️ AU COEUR DES CLUBS [EXTRAIT] 🥇 Avec 8 buts en 8 matches, Boulaye #Dia occupe la tête du classement des buteurs de L1 ! 👋 De quoi lui donner un nouveau bon de sortie cet hiver ? 👉 David #Guion, coach du @StadeDeReims, préfère penser au présent#TelefootLaChaine pic.twitter.com/JDWz3dzU87 — TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT (@telefoot_chaine) November 13, 2020