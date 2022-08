Mercato OM : Le coach de Seko Fofana reste flou sur son avenir…

Suivis de près par le Paris-Saint-Germain et l’OM, Seko Fofana est toujours un joueur du RC Lens à une semaine de la reprise du championnat. Son entraineur Franck Haise laisse planer le doute sur l’avenir de son joueur, sans toutefois fermer la porte à un départ.

L’avenir de Seko Fofana semble s’écrire en pointillés du côté de Lens. Après une saison 2021-22 canon avec les sangs et or, le milieu lensois a été associé à plusieurs rumeurs de transfert. S’il a un temps été question d’un intérêt du PSG pour venir garnir son effectif de stars, l’OM n’aurait pas abandonné l’idée de le recruter pour pallier le départ de Boubacar Kamara vers la Premiere League. Invité de l’Équipe du soir, Franck Haise a tenu à clarifier la situation de son joueur. L’entraîneur lensois s’est montré toutefois évasif sur l’avenir de son capitaine.

« Depuis que l’équipe a repris l’entraînement le 24 juin, Seko est présent tous les jours avec nous. Il s’entraîne très bien, c’est un grand professionnel. C’est toujours le même compétiteur. Il a toujours envie de gagner, comme nous tous. Il ne faut pas oublier que Seko est le capitaine de l’équipe. On est tous au courant qu’il y aura encore d’autres départs mais aujourd’hui Seko est encore un joueur lensois, il est très impliqué. Pour l’instant, on ne se pose pas d’autres questions. Si les choses venaient à évoluer dans une semaine ou dans quinze jours, on s’adaptera. Il y a en même temps beaucoup et aucune raison pour que Seko quitte Lens. Il y a des choses qu’on s’est dit en interne sur lesquelles je ne vais pas communiquer. Cela conserve le club, le staff et Seko et son entourage bien sûr. Ce n’est pas un secret mais je ne ferais pas de commentaires là dessus. » Franck Haise – Source : L’Équipe du Soir (02/08/2022)

Pourquoi pas jouer l’Europe avec un autre club — Fofana

S’il n’est pas contre l’idée de rester une saison supplémentaire au RC Lens, Seko Fofana n’a pas caché son envie de découvrir la Coupe d’Europe. L’international ivoirien pourrait décider de changer d’air avant la fin du mois d’aout.

« Pour l’instant, je suis au RC Lens, je suis très content d’être là, de pouvoir m’entraîner, de progresser dans cette préparation. Officiellement, je suis ici. Après, tout est possible. Il faut profiter, prendre du plaisir, je prends tout ce que j’ai à prendre. On est dans une période de mercato où il y a beaucoup de réflexion. Tu peux te dire que tu vas rester ou que tu vas partir, tu ne sais pas trop. Moi je suis très tranquille, il fait beau et ça va. Pourquoi pas jouer l’Europe avec un autre club. Le club sait ce que je veux, je le garde pour moi. Je prends énormément de plaisir ici avec mes amis. Ça nous arrive de discuter. Quand on voit un gars comme Cheick (Doucouré) qui est parti, ça fait un peu bizarre mais c’est une situation qu’il faut accepter. Il ne faut pas se projeter ou se prendre la tête, il faut profiter et tant que j’aurai le maillot de Lens sur moi, je serai Lensois. Je suis concentré sur ma préparation, il y a de beaux matchs qui vont arriver, un stage tous ensemble. Il n’y a pas de pression, de projection, je suis très bien » Seko Fofana – Source : La Voix du Nord