Mercato OM : Le coach des Tigres refroidit la « rumeur » Thauvin !

Florian Thauvin va-t-il s’engager avec les Tigres de Gignac ? Alors que la presse annonce un deal bouclé, l’entraineur de l’équipe mexicaine a clairement démenti cette information. Info ou intox ?

Ricardo Ferretti, entraîneur du Tigres, a été interrogé sur le possible transfert de Florian Thauvin en conférence de presse. Il a qualifié cette information de rumeur et précisé qu’il n’y a rien…

Thauvin ? je pourrais vous dire « C’est signé », alors qu’il n’y a rien

« Le buzz du jour avec Thauvin ? Je n’ai réclamé aucun joueur et je ne commenterai pas ces rumeurs. Je reste concentré sur le jeu de mon équipe. Ce sera un sujet à traiter dans futur et dont je ne parlerai pas jusqu’à que ce soit signé. Pour moi, personne ne vient et personne ne part. Si je continue dans cette logique, je pourrais vous dire « C’est signé », alors qu’il n’y a rien ». Ricardo Ferretti – Source: Conférence de presse (06/05/2021)

L’OM AVAIT FAIT UNE BELLE OFFRE

Dans les colonnes du journal l’Equipe ce matin on apprend que Florian Thauvin pourrait prendre et annoncer sa décision finale dans les prochaines heures, avant le match contre Saint Etienne dimanche (13h). On apprend également que le président olympien Pablo Longoria lui avait proposé en avril une généreuse prolongation de contrat de 5 saisons, assortie d’une augmentation de salaire (422 000 euros mensuels bruts actuellement)

« Par rapport à ce que propose l’OM, l’offre des Tigres est au moins supérieure de 5 Millions nets environ sur les 5 années de contrat. L’OM lui offrirait plutôt un salaire de 3 millions d’euros nets annuel (soit environ 450 000 euros bruts mensuels). L’OM lui offrait donc une augmentation de salaire. C’était quand même un investissement conséquent de la par du club marseillais. » Mathieu Grégoire – Source : Football Club de Marseille

Toutes ces informations viennent donc contrarier les plans de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli qui espéraient convaincre Thauvin de rester. En conférence de presse il y a près d’une semaine, le président de l’Olympique de Marseille affirmait que les négociations avançaient et qu’il était optimiste.

« On avance sur les questions de Jordan (Amavi) et Florian (Thauvin). On discute et c’est un signe positif. Je suis plutôt positif mais la situation sur les joueurs en fin de contrat en Europe est très compliquée avec des salaires qui vont baisser. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (28/04/21)