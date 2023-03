Mercato OM : Le conseil de De Bono à Ruben Blanco

Plusieurs joueurs prêtés pourraient retourner dans leurs club lors du prochain mercato. C’est notamment le cas du gardien Ruben Blanco qui devrait retourner au Celta Vigo.

Cette saison, plusieurs joueurs sont venus renforcer l’effectif sous la forme d’un prêt. C’est le cas de Ruben Blanco. Le gardien espagnol a été prêté par le Celta Vigo lors du mercato estival pour devenir la doublure de Pau Lopez après le départ de Steve Mandanda. Le gardien de 27 ans n’a toutefois pas eu l’occasion de s’exprimer. Il n’a disputé que cinq matchs, profitant d’une suspension et d’une légère blessure de Pau Lopez. Jean-Charles De Bono est revenu sur la situation de Blanco dans Débat Foot Marseille. Pour l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, le gardien espagnol doit revoir ses priorités et ne doit pas retourner au Celta Vigo pour être numéro deux.

Il ne doit pas retourner à Vigo pour être numéro deux

« Pour Blanco il y a deux options. J’essaye de me mettre à sa place. En étant gardien de but numéro deux, il doit se dire quel temps de jeu il va avoir la saison prochaine. Même s’il était déjà numéro deux au Celta Vigo, il vaut mieux l’être ici, à l’Olympique de Marseille. Il arrive à un âge où il doit jouer. Il a 27 ans. C’est le sport qu’il a choisi, c’est ce qu’il a envie de faire, il veut être reconnu pour ses qualités et pour ce qu’il travaille pendant la semaine. Cependant, le jeune Simon (Ngapandouetnbu), j’aimerai bien le voir comme numéro deux à Marseille. C’est une jeune pousse marseillaise. Il sort du centre de formation. La question que je me poserai si j’étais à la place de Ruben Blanco c’est de savoir si je vais être titulaire en cas de retour au Celta Vigo. Si ce n’est pas le cas, si c’est pour être numéro deux là-bas, autant rester à l’Olympique de Marseille et continuer d’être la doublure de Pau Lopez. » Jean-Charles De Bono – Football Club de Marseille (20/03/2023)