Mercato OM : Le constat sans concession de Di Meco sur le recrutement !

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco est revenu sur le coup de gueule de Gennaro Gattuso à la suite du match nul de son équipe face à Strasbourg.

Au terme de la prestation catastrophique de son équipe face à Strasbourg, le coach italien Gennaro Gattuso n’a pas ménagé ses joueurs. L’ancien joueur de Milan a haussé le ton en poussant un gros coup de gueule. Sur les ondes de RMC Sport, Eric Di Meco s’est dit très inquiet pour la suite de la saison.

« Là je crois vraiment que l’effectif est limité offensivement, c’est faible. Quand ils sont arrivés on leur a tout laissé du temps. Certains arrivent de deuxième division en Angleterre, d’autres jouaient peu. Là, on est obligé de constater que le recrutement offensif a été raté et que l’OM s’est affaibli. Le problème est que la manière dont l’OM joue fait aussi que tu prends des buts et que tu es souvent en danger. À un moment donné quand tu sens qu’il ne se passe rien, c’est normal de hausser le ton comme a fait Gattuso. Je suis inquiet, j’ai plus envie de regarder vers le bas que vers le haut. On est en train de glisser inexorablement vers le bas en chantant, presque. Donc maintenant, oui, il faut qu’il gueule. Gattuso a un gros travail devant lui. Je ne sais pas si la trêve hivernale va permettre de se renforcer. Ce n’est généralement pas le cas. Je suis très inquiet, » a ainsi déclaré l’ancien joueur de l’OM sur les ondes de RMC Sport.

