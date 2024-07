Mercato OM: Le dossier Gigot doublement relancé ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM est de retour sur les terrains d’entraînement et a commencé sa présaison depuis plusieurs jours. Après un début de mercato agité, l’effectif devrait encore beaucoup évoluer sur ces prochaines semaines. À commencer par le dossier Gigot qui semble compliqué à gérer, alors que le défenseur ne donne pas la priorité à un départ.

La saison commence dans un peu plus d’un mois pour les olympiens. Alors que l’entraînement a repris sous le joug de Roberto De Zerbi, l’effectif de l’OM pourrait encore bien évoluer dans les jours qui viennent. Avec les nombreux départs potentiels et les rumeurs concernant les arrivées, le groupe devrait se retrouver bien modifié à la fin de la période de préparation.

Trabzonspor laisse une dernière chance à Gigot ?

Un des joueurs qui figure dans ce cas et dont l’avenir à l’OM semble de plus en plus flou, est Samuel Gigot. Un des capitaines de l’OM la saison dernière, le défenseur central a peiné à retrouver le niveau qu’il avait atteint avec Tudor. Avec l’arrivée du nouvel entraîneur, le joueur ne semblait plus rentrer dans les plans du club. Un transfert avait même été négocié avec le club turc de Trabzonspor avant que ce dernier capote, Gigot ne semblant pas vouloir rejoindre la Turquie.

Une offre d’Arabie Saoudite pour Gigot ?

Cependant selon le média Sports Digitale, le club turc est prêt à faire un dernier geste pour le défenseur, qui n’a toujours pas donné de réponse sur son futur. Le défenseur marseillais a également reçu une offre en provenance d’Arabie Saoudite. « Trabzonsporva faire un dernier geste pour Gigot, qui n’a pas donné de réponse claire au club turc en raison de l’offre qu’il a reçue de l’Arabie Saoudite. Un autre nom qui ressort sur la liste des défenseurs est Gravillon. Abdullah est très disposé pour le joueur de 26 ans d’Adana Demirspor. »

ÖZEL | Suudi Arabistan’dan aldığı teklif nedeniyle Trabzonspor’a net cevap vermeyen Gigot için Bordo-Mavililer son bir hamle yapacak. Stoper listesinde öne çıkan bir başka isim Gravillon. Abdullah Avcı, Adana Demirspor’un 26 yaşındaki oyuncusu için oldukça istekli. 📰… pic.twitter.com/iif6FbIbKj — Sports Digitale (@SportsDigitale) July 11, 2024



