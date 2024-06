Mercato OM : Les dernières infos concernant Veretout et Gigot !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM a officialisé la venue de Roberto De Zerbi dans un communiqué, lundi. Avec la fin du feuilleton de l’entraîneur, le club va pouvoir se concentrer sur la reconstruction de l’effectif et continuer son ménage. Après l’officialisation du départ de Ilman Ndiaye, deux autres joueurs pourraient suivre l’attaquant sénégalais au cours des jours à venir.

Roberto De Zerbi enfin officialisé, l’OM va pouvoir définitivement se tourner vers le futur et repartir sur de meilleures bases que la saison passée. Avec le départ annoncé d’Ilman Ndiaye, et celui de Vitinha, le club cherche à faire un tri dans son effectif afin de pouvoir ré investir cet argent dans d’autres pistes. En quête également de liquidité, le club continuerait toujours d’essayer de trouver une porte de sortie à deux joueurs : Samuel Gigot et Jordan Veretout.

L’OM fait le forcing pour Gigot, il temporise ?

Alors qu’un accord de principe avait été trouvé avec le club turc de Trabzonspor pour le défenseur de l’OM, l’Équipe révèle que le club serait « à fond » pour vendre le joueur. Cependant, ce dernier possédant un contrat jusqu’en 2026, ne serait pas aussi emballé que la direction à l’idée de quitter l’OM. Lui qui avait fait le forcing pour rejoindre le club en 2021, souhaiterait d’abord échanger avec De Zerbi afin de « faire le bon choix » pour son avenir.

Jordan Veretout tenté par le Qatar ?

Concernant Jordan Veretout, le club continue toujours de sonder le club qatari d’Al-Duhail afin d’exfiltrer son milieu de terrain, deuxième plus gros salaire de l’effectif. D’après l’Équipe le joueur aurait « eu vent de la proposition qatarienne ». Cependant à l’heure actuelle, les négociations se poursuivent entre les dirigeants et aucune offre officielle n’a été présentée, l’OM se montrant gourmand en terme de transfert. Le joueur, lui, se laisserait bien tenté par un dernier gros contrat.