Alors que l’OM cherche à conserver Pol Lirola depuis la fin de son prêt convaincant, la Fiorentina ne semble pas disposée à s’en séparer si facilement. Les négociations traînent mais la donne pourrait changer grâce à un ancien joueur du PSG.

On le sait depuis de nombreuses semaines. La volonté de l’Olympique de Marseille est de conserver Pol Lirola depuis la fin de la saison. Grande satisfaction parmi les joueurs arrivés la saison dernière, l’Espagnol a conquis le cœur des supporters et celui de Pablo Longoria, qui fait tout pour trouver une solution avec la Fiorentina. Toutefois, le club italien ne semble pas disposé à se séparer de son joueur aussi facilement. Ces derniers jours, les journalistes annonçaient que les négociations s’étaient intensifiées entre les différents parties et qu’un dénouement serait proche. On le sait, Pol Lirola a fait savoir dès la fin de son prêt qu’il veut rester à l’OM. Un argument de taille qui compte dans les négociations. À l’occasion du match amical face à Villarreal (2-1) samedi soir, Pablo Longoria a confirmé que le mercato olympien était loin d’être terminé.

« Le mercato est ouvert jusqu’au 31 août il faut être attentif. On a toujours dit qu’il faut encore d’autres joueurs. On a dit qu’on veut deux joueurs par poste et le mercato est ouvert jusqu’au dernier moment. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (31/07/2021)

un ancien du psg pour déBLOQUER LE DOSSIER LIROLA ?

Toutefois, les choses pourraient s’accélérer dans les prochains jours. En effet, à en croire La Gazzetta dello Sport, c’est l’ancien joueur du PSG, Alessandro Florenzi, qui pourrait débloquer la situation. Le club de la capitale n’a pas levé l’option d’achat du latéral droit italien, qui pourrait quitter l’AS Roma lors du mercato estival. Par ailleurs, la Fiorentina semble intéressée par son profil et aimerait l’attirer dans son effectif la saison prochaine. Toujours selon le média transalpin, la venue de l’ancien parisien serait dans le viseur de la Viola pour pallier un éventuel départ du côté de l’OM dans les jours à venir. Reste à savoir si le dossier connaîtra une issue positive. Du côté de Marseille, tous les supporters l’espèrent.

NOUS SERIONS CONTENTS DE RAVOIR UN JOUEUR COMME POL LIROLA DANS NOTRE EFFECTIF — PABLO LONGORIA

Il y a deux semaines, Pablo Longoria avait déjà répondu au sujet de Pol Lirola en conférence de presse. Une chose est sûre, le prêt du latéral droit espagnol a laissé de bons souvenirs du côté de Marseille. Il ne reste plus qu’à espérer qu’il soit à l’origine de nombreux autres cette saison…

« Quand on analyse notre effectif, on est court au poste de latéral droit. C’est une évidence. Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. Il a laissé ici une très bonne image avec un très haut niveau pour son adaptation dans le championnat de France. Il a très bien terminé la saison avec nous. Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif. Ici à Marseille, il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais après, c’est toujours une question de mercato qu’on doit respecter car il reste sous contrat avec un 3e club » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)