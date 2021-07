En conférence de presse ce lundi pour la présentation de Cengiz Ünder et celle de Luan Peres, Pablo Longoria s’est exprimé sur la suite du mercato de l’Olympique de Marseille et notamment sur le recrutement de Daniel Wass et Pol Lirola.

L’Olympique de Marseille devrait recruter prochainement deux latéraux droits puisqu’aucun joueur dans l’effectif actuel de Jorge Sampaoli ne peut évoluer à ce poste. Ces derniers jours, les rumeurs Pol Lirola et Daniel Wass s’intensifient selon les informations de RMC et du journal L’Equipe.

Il y a un intérêt qu’on a transmis au joueur et au club de Valence — LONGORIA

En conférence de presse, Pablo Longoria a été questionné à ce sujet. Le président de l’Olympique de Marseille a temporisé concernant Pol Lirola mais a confirmé un intérêt réel pour Daniel Wass. Le Danois est très polyvalent. Il peut évoluer au poste de latéral droit, piston droit mais également au milieu de terrain. Un profil intéressant qui rendrait énormément de service à Jorge Sampaoli.

« Pour Pol, les négociations avec la Fiorentina sont en cours, dans ce marché ça évolue lentement pour certains joueurs. Comme toujours dans une négociation, il faut arriver au moment où tout le monde est content. (…) Pour Wass, on a beaucoup de respect pour ce joueur que j’ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu’on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles. Wass n’a plus qu’un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)

les joueurs de l’OM valent cher — LONGORIA

Mais avant de recruter, l’Olympique de Marseille va certainement devoir vendre certains joueurs pour faire entrer de l’argent.

« Tous les clubs sont dans la nécessité de vendre des joueurs aujourd’hui. C’est le plus facile pour équilibrer les comptes. Mais pour nous ce n’est pas qu’une histoire de nécessité économique, c’est un moyen de faire grandir le club, et d’être ambitieux sur le marché. Combien de joueurs peuvent partir? Ca dépend de la configuration du mercato. Nous sommes toujours ouverts. Il y aura des ventes pour tous les clubs, le marché commence à s’activer. Mais les joueurs de l’OM valent cher, les potentiels acheteurs doivent savoir que nous n’avons aucune obligation. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)