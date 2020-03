Mercato OM : Le Fair Play financier ne sera pas gelé !

Alors que certains estimaient que le Fair Play financier pourrait être suspendu suite à la crise du Coronavirus, l’UEFA confirme que l’organe de contraôle sera toujours actif même si des ajustements sont à prévoir.

Dans un entretien accordé à Tuttosport, Michele Uva, vice-président de l’UEFA, a annoncé que le Fair Play financier allait être maintenu. Des ajustements seront par contre fait cette saison suite à la crise du Coronavirus…

Priorité aux championnats, FPF actif !

« Le FPF et les systèmes de contrôle seront maintenus, pas gelés. Ils ne seront pas annulés, même si des ajustements seront possibles pour affronter le tsunami qui secoue le monde et le football. Nous agirons avec transparence et unité. Nous avons fait des sacrifices en faveur du foot européen, notamment économique. L’UEFA a des réserves pour être flexible et affronter les dommages causés par le Covid-19. Nous avons donné la priorité aux championnats européens, tout en gardant une fenêtre pour les coupes d’Europe. Toutes les formules sont possibles. Nous n’avons pas agi de manière égoïste en privilégiant les compétitions continentales. » Michele Uva – Source: Tuttosport