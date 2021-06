Mercato OM : Le FC Barcelone a changé d’avis pour Coutinho?

Cité parmi les pistes de l’Olympique de Marseille, la rumeur Coutinho s’est quelque peu calmée ces derniers jours. En Espagne, on affirme que le FC Barcelone a changé d’avis à son sujet !

L’Olympique de Marseille doit se renforcer cet été, notamment d’un point de vue offensif. Au Brésil, on évoquait un intérêt de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli pour relancer Philippe Coutinho, en difficulté au FC Barcelone.

Considérée comme une rumeur farfelue, son nom a tout de même été cité à plusieurs reprises et relayé notamment par Mundo Deportivo et As en Espagne. Selon les informations de Sport, le Brésilien pourrait rester au FC Barcelone la saison prochaine !

COUTINHO POURRAIT RESTER A BARCELONE

Les Catalans se seraient résignés et pourrait se résoudre à le conserver. Pour quitter le FC Barcelone, Coutinho devra faire des concessions et notamment sur ses prétentions salariales. Cependant, le Brésilien ne serait pas vraiment prêt à les faire et aucun club ne serait apte à lui donner un tel salaire.

Récemment, deux clubs anglais et l’Inter Milan aurait pris des renseignements pour faire signer l’ancien joueur de Liverpool. Il ne serait toujours pas parvenus à trouver un accord. Pour rappel, il est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2023. Sa valeur marchande a chuté ces dernières années, passant de 100M€ en décembre 2018 à 30M€ en juin 2021.