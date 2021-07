Mercato OM : Le FC Barcelone a trouvé une solution pour Coutinho !

Souvent cité comme l’une des pistes de l’Olympique de Marseille, Philippe Coutinho pourrait rejoindre l’AC Milan dans un deal pour récupérer le défenseur central Romagnoli !

L’Olympique de Marseille a souvent été cité comme l’un des clubs qui suit de près la situation de Philippe Coutinho… Mais cette rumeur a toujours été balayée d’un revers de la main du côté du club et par les médias espagnols.

COUTINHO + 20M€ CONTRE ROMAGNOLI?

Selon les informations de Sky Sports, le FC Barcelone aurait trouvé une solution pour l’international brésilien qui est en difficulté depuis des mois. En effet, le média explique qu’il pourrait être intégré dans un deal afin de récupérer le défenseur central Alessio Romagnoli.

Le FC Barcelone pourrait même ajouter 20 millions d’euros en plus pour convaincre l’AC Milan de lâcher son défenseur. Avec Eric Garcia, l’international italien pourrait former la future charnière centrale du club catalan après l’échec Clément Lenglet.

Le Barça ne rigole pas du tout de l’OM — VEZIRIAN

En début de semaine dernière, Thibaud Vézirian insistait sur le fait que Philippe Coutinho était bel et bien une piste de l’Olympique de Marseille.