Mercato OM : Le FC Barcelone snobe Alexis Sanchez ?

Jorge Sampaoli veut plus d’expérience dans son effectif. Pablo Longoria va donc devoir trouver des moyens pour renforcer le groupe olympien cet hiver. Alexis Sanchez est souvent au centre de rumeurs mercato l’envoyant en prêt à l’OM, mais ce dernier viserait Barcelone. Sauf que pour le moment, il n’est pas la priorité…

Depuis l’été dernier, le nom d’Alexis Sanchez est souvent évoqué à l’OM. CalcioMercato avait notamment expliqué que l‘Olympique de Marseille serait une possibilité pour Alexis Sanchez, en manque de temps de jeu sur ce début de saison du côté de l’Inter. Cependant, d’après AS Chile, Sampaoli ne souhaiterait plus signer l’ancien joueur d’Arsenal, à cause de ses problèmes physiques, même si la porte n’est pas complètement fermée. Le salaire annuel de sept millions d’euros semble de toute manière inaccessible aux finances de l’OM. Depuis quelques jours, un retour au Barça est annoncé, mais l’affaire serait loin d’être réglée…

Sanchez veut jouer, le FC Barcelone a d’autres priorités ?

Ce jeudi, le quotidien local Sport affirmait qu’un deal de prêts incluant Alexis Sánchez et Luuk De Jong était réglé. Ce vendredi, Mundo Deportivo estime que l’attaquant chilien de l’Inter est loin d’être une priorité pour le FC Barcelone et son coach Xavi. Ce dernier veut surtout voir débarquer Ferran Torres, avec qui un accord contractuel aurait été trouvé. Le FCB doit négocier avec Manchester City et pourrait dans le même temps récupérer l’ancien attaquant du PSG, Edinson Cavani. Les noms de Timo Werner et Dani Olmo ont aussi été évoqués. Sanchez est donc encore loin du Barça, mais pas forcément plus proche de Marseille…

Alors que son départ était déjà dans les tuyaux l’été dernier, le directeur sportif de l’Inter, Beppe Marotta avait mis les choses au clair concernant la situation de Sanchez.

Nous allons continuer avec lui, à moins qu’il ne pense autrement – Beppe Marotta

« Nous connaissons très bien Alexis Sanchez, c’est quelqu’un qui a toujours envie de jouer. Quand un joueur se met en colère parce qu’il ne joue pas, c’est manifestement un joueur qui se soucie du sort de l’équipe. Ceux d’entre nous qui le connaissent savent que ces réactions qu’il a sont impromptues, instinctives. Nous allons continuer avec lui, à moins qu’il ne pense autrement » Beppe Marotta – Source : Calciomercato.com (09/10/2021)