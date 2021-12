OM : Sampaoli envoie une petite pique au staff et aux joueurs lyonnais !

Interrogé par les journalistes en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli a parlé du match de Coupe de France de ce dimanche. Le coach a aussi évoqué les décisions de la LFP. Il aimerait plus d’unité entre les clubs, les staff et les joueurs…

Samapoli estime qu’il n’a pas la compétence pour juger les mesures mises en place par la LFP et le gouvernement. Par contre, le coach olympien aimerait qu’il y ait plus d’unité entre les acteurs du football et au passage il souligne le manque de soutient du staff et des joueurs lyonnais quand Payet a reçu une bouteille dans le visage…

Aucun joueur, ni entraîneur de Lyon n’est venu voir Payet dans le vestiaire — Sampaoli

« Nous devons nous conformer aux règles des gens qui gèrent le football. On doit aussi être proches de Payet, un joueur qui apporte beaucoup de joie à la Ligue 1. S’il est touché (moralement), ça me préoccupe personnellement. Je ne peux pas juger ce qui ne peut pas être modifié. Les décisions sont prises par des gens compétents. Normalement, les joueurs et les staffs devraient répondre en commun contre ce type de choses. Aucun joueur, ni entraîneur de Lyon n’est venu voir Payet dans le vestiaire. Nous sommes rivaux mais avant tout des collègues de travail. Nous devrions faire bloc tous ensemble et peut-être à l’avenir modifier les choses avec unité. S’il n’y a pas d’unité, il n’y a pas de solution. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (17/12/2021)



