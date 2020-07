Mercato OM : Le FC Séville s’active sur une autre piste que ce Marseillais?

Après avoir été annoncé dans le viseur du FC Séville, Maxime Lopez est plutôt parti pour rester… Le club andalou s’activerait sur d’autres pistes, comme celle de Can Kahveci, évoluant à Basaksehir.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Maxime Lopez est associé à un départ de l’Olympique de Marseille. Le minot formé au club était lié à des rumeurs l’envoyant au FC Séville, club qui a récupéré Lucas Ocampos la saison dernière.

Ce vendredi, Mathieu Grégoire, journaliste pour L’Equipe, affirmait qu’il n’y avait pas de contact récent entre l’OM et Séville pour le milieu de terrain.

Vérifications faites, il n’y a aucun contact récent entre le FC Séville et l’#OM à propos de Maxime Lopez. Derniers contacts entre le club andalou et Zubizarreta remontent à une bonne année. Le joueur reste suivi par Monchi (succession Banega) et de bons clubs de Liga. Pas plus.

— Mathieu Grégoire (@Serguei) July 24, 2020