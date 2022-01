Mercato OM : Le FC Nantes a saisi la Fifa pour Kolo Muani !

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille de Marseille, l’attaquant du FC Nantes Randal Kolo Muani est visiblement au cœur d’un conflit avec son club. Et pour cause, ce dernier se serait déjà engagé avec Francfort.

A 23 ans, Randal Kolo Muani est un joueur très courtisé. Et pour cause son contrat avec le FC Nantes se termine en juin prochain et de nombreux clubs flairent la bonne affaire. L’Olympique de Marseille ferait ainsi partie des prétendants tout comme Monaco et Lille, le Milan, ou encore Leipzig, Leverkusen, Dortmund, et Francfort. Jusqu’ici pas de soucis… enfin presque car si l’on en croit les dernières informations de Canal + le FC Nantes ne compte pas se laisser faire dans ce dossier.

La chaîne cryptée révèle en effet que le club breton a saisi la FIFA concernant le départ de Randal Kolo Muani en fin de saison. Le club est en effet convaincu que ce dernier se serait déjà engagé il y plusieurs mois avec Francfort alors que les dirigeants nantais s’étaient mis d’accord avec Fribourg qui proposait 9 millions d’euros. Mais le buteur a refusé la proposition du club allemand. Dans l’entourage du joueur on affirme toutefois qu’il n’y a « rien de signé » avec aucun club et que sa décision n’est pas encore prise concernant son avenir..

🟡 Nantes a saisi la FIFA concernant le départ de Kolo Muani en fin de saison. Le club est convaincu qu’il s’est déjà engagé cet automne avec Francfort. Pourtant, Fribourg s’était mis d’accord avec les Nantais avec une offre de 9M€. Mais le buteur a refusé la proposition. — RMC Sport (@RMCsport) January 9, 2022

Direction la Bundesliga pour Kolo Muani ?

L’attaquant avait confié il y a quelques semaines à Amazon Prime Vidéo : « Je n’ai pas fait mon choix. Je vais tout donner sur le terrain et finir ma saison calmement. Je vais essayer d’y penser plus tard. » Selon RMC, ce dernier aurait donné sa priorité à la Bundesliga… Quoi qu’il en soit, l’OM parait déjà mal embarqué sur ce dossier qui aurait été une belle opportunité de récupérer gratuitement une des révélation de de Ligue 1. Mais du côté de l’olympique de Marseille la priorité reste à l’heure actuelle de réaliser des ventes pour renflouer les caisses et tenter de renforcer l’équipe de Sampaoli cet hiver si possible.A LIRE AUSSI : Ces deux jeunes talents de l’OM ravis de jouer ensemble après des « moments compliqués »