Mercato OM : Le joli message d’Under aux supporters marseillais !

Cengiz Under quitte l’Olympique de Marseille. Après deux saisons passés dans le club, l’ailier s’envole pour Fenerbahçe. L’international turc a laissé un message d’adieu pour les supporters sur Twitter.

Cengiz Under n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille. Après deux saisons, où le joueur aura su se faire apprécier des supporters, il s’envole pour la Turquie. Il est transféré à Fenerbahçe pour la somme de 15 millions. 20 % de ce montant devrait revenir à l’AS Roma. Ce qui fait que l’OM arrive à faire une petite plus value sur ce joueur acheté 9 millions d’euros.

Le message d’adieu aux supporters

Le Turc a confirmé son départ sur Twitter : « C’était ma fierté d’être un Olympien. Tous les footballeurs rêvent jouer de au Vélodrome et devant vous. Je pars d’ici aujourd’hui avec l’un de mes rêves qui est devenu réalité. Merci à vous tous. »

C’était ma fierté d’être un Olympien. Tous les footballeur rêvent jouer au Vélodrom et devant vous. Je pars d’ici aujourd’hui avec l’un de mes rêves devenu réalité. Merci à vous tous. pic.twitter.com/eqEZS5bfcP — Cengiz Ünder (@cengizunder) August 13, 2023

Au final, Under aura marqué les supporters notamment par sa grinta et aussi par ses buts importants. L’exemple le plus marquant, est son but mettant fin à la malédiction à Bordeaux, vieille de 44 ans.

TERMINÉ ! L’OM de Jorge Sampaoli fait enfin tomber la malédiction à Bordeaux 44 ans après, grâce à Cengiz Under !

L’OM est provisoirement 2e au classement ! Vamos #TeamOM pic.twitter.com/nEIIHasebq — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) January 7, 2022

Qui pour le remplacer ?

Maintenant, il va falloir trouver un joueur pour le remplacer. Sur ces derniers jours, un nom est sorti, celui de Wilfried Isidor, joueur du Lokomotiv Moscou.

🚨 L’OM est en contacts avancés avec Wilson Isidor 🇫🇷. 💙🤍 L’avant-centre du Lokomotiv Moscou est emballé par le projet de l’OM. (@footmercato) pic.twitter.com/n2SAvODRCc — Actu Foot (@ActuFoot_) August 8, 2023

Le premier, âgé de 23 ans, peut jouer sur tout le front de l’attaque, mais a été le plus souvent utilisé à gauche en Russie. Le transfert direct est en négociation et le départ d’Under pourrait faire accélérer cette opération. D’autant que Florent Germain avait révélé dans l’After que l’OM était à la recherche d’un ailier gauche.

Une arrivée à ce poste permettrait de plus recentrer Ounahi et Harit, même si les deux sont considérés comme de très bons joueurs, vers l’intérieur du terrain. Car pour l’instant, les deux sont les seules possibilités mises en place par Marcelino à ce poste. Et l’espagnol aimerait plus de choix.