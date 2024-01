Mercato OM : « Le joueur, on l’a perdu » lâche Gourvennec

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Quentin Merlin arrive à l’OM ! Le montant du transfert s’évaluerait à hauteur de 12 millions bonus compris. Le défenseur de 21 ans devrait s’engager pour 4 ans et demi à Marseille. Son coach Jocelyn Gourvennec s’est exprimé sur le départ de son joueur.

Quentin Merlin arrivera à Marseille à 15h30, visite médicale dans la foulée.

(@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/6AVWzkCsnZ — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) January 26, 2024

Merlin est arrivé sur Marseille à 15h30 et passera sa visite médicale dans la foulée !

A LIRE AUSSI : OM: Quel onze et quel système face à Monaco ?

« Quand on est un club comme le FC Nantes, à l’instar de 80 % des clubs français, et qu’un gros club français se met sur un de vos joueurs, c’est terminé. Le joueur, on l’a perdu. Jusqu’au bout, Quentin est resté pro même s’il a vécu des moments plus compliqués ces derniers jours. J’ai conscience qu’il y a des soucis plus graves… C’est toujours délicat de fermer la porte à un joueur car au final, le joueur est impacté et personne n’est gagnant »

Jocelyn Gourvennec sur le transfert de Quentin Merlin 🇨🇵 à l’OM 🔹Quand on est un club comme le FC Nantes, à l’instar de 80 % des clubs français, et qu’un gros club français se met sur un de vos joueurs, c’est terminé. Le joueur, on l’a perdu. 🔹Jusqu’au bout, Quentin est… pic.twitter.com/AhAwzLGtc6 — GP013 (@Gp_013) January 26, 2024

L’OM c’est un top club — Gourvennec

Le coach nantais qui a lui aussi porté le maillot olympien s’est entretenu avec son ex joueur sur sa futur destination : « c’est un top club, je n’ai passé que 14 mois là-bas mais oui, nous en avons un peu parlé ».