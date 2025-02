Mercato OM : Le message d’adieu de Lilian Brassier !

En grande difficulté depuis son arrivée l’été dernier, le défenseur Lilian Brassier a définitivement quitté l’OM ce vendredi pour rejoindre le Stade rennais, et, suite à l’officialisation de son départ de l’OM, l’ancien Brestois s’est exprimé sur les réseaux sociaux.

Coupable de mauvaises prestations à répétitions depuis le début de la saison, Lilian Brassier a donc épuisé irréversiblement son crédit aux yeux de Roberto De Zerbi et de l’OM qui ont donc décidé de s’en séparer en ce mois de janvier, seulement 6 mois après son arrivée. Conscient d’avoir totalement raté son passage sur la Canebière, le natif d’Argenteuil a tenu à remercier chaleureusement le peuple marseillais sur ses réseaux sociaux.

« L’histoire aurait dû être différente… »

Lilian Brassier sur Instagram :

« Peuple marseillais, Je n’ai pas souvent pris la parole ces derniers mois, les circonstances ne s’y prêtaient pas, j’ai souhaité faire plus, faire mieux, faire plutôt que dire. Mais il est temps pour moi de vous dire au revoir, et je tiens à le faire avec la plus grande sincérité. Sept mois après mon arrivée à Marseille, il m’appartient de faire preuve de lucidité : l’histoire aurait dû être différente. A l’OM, il faut pouvoir répondre aux attentes très rapidement, et je dois bien l’avouer, l’adaptation n’a pas été facile. Mais il faut aller de l’avant et savoir relativiser. Je suis de ceux qui considèrent que rien n’arrive par hasard, et que cette expérience construira mes futurs succès. Porter le maillot de l’OM a été un privilège. Un public et des coéquipiers extraordinaires, des dirigeants et un staff d’une compétence rare… Tout cela restera gravé dans ma mémoire. Comme ce soir de septembre et cette victoire renversante à Lyon pour l’Olympico. Aujourd’hui, je suis heureux que nous ayons trouvé une solution qui convienne à tous, et d’avoir l’opportunité, d’écrire une nouvelle page. Merci l’OM ! Je vous souhaite sincèrement une deuxième partie de saison pleine de succès. »

A lire : Mercato : Un temps annoncé à l’OM, il s’engage à l’Inter !