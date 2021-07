Mercato OM : Le message de Pau Lopez aux supporters de l’AS Roma !

Sur son compte Twitter, Pau Lopez, le nouveau gardien de l’Olympique de Marseille a adressé un message aux supporters de son ancien club, l’AS Roma !

L’Olympique de Marseille vit un mercato assez spécial puisqu’un gardien de but vient d’être recruté pour épauler et concurrencer la légende vivante du club : Steve Mandanda.

Je tiens à VOUS remercier pour l’amour et le soutien que j’ai reçu de mes coéquipiers, du club et des supporters — PAU LOPEZ

Prêté en provenance de l’AS Roma, l’Espagnol a adressé un message aux supporters du club italien pour les remercier de leur soutien et leur souhaiter une bonne saison.

« Chers supporters de l’AS Roma, comme vous le savez, la saison prochaine je serai prêté à l’Olympique de Marseille. Je tiens à remercier pour l’amour et le soutien que j’ai reçu de mes coéquipiers, du club et des supporters. Je comprends maintenant pourquoi ce club est si spécial. Merci beaucoup et bonne chance pour la saison à venir. » Pau Lopez – Source : Twitter (18/07/21)