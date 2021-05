Mercato OM : Le message énigmatique de Milik inquiète les supporters !

Prêté à l’OM avec option d’achat, Arek Milik pourrait ne pas rester à Marseille cet été. Plusieurs médias l’envoient à la Juventus. Son message sur les réseaux sociaux laisse les supporters avec leurs interrogations…

Avec des statistiques impressionnantes et une importance dans le jeu de l’Olympique de Marseille depuis son arrivée, les supporters ne veulent pas que Milik quitte le club dès cet été ! C’est pourtant ce qu’avancent beaucoup de médias depuis son arrivée en Ligue 1.

Ce lundi soir, le Polonais a publié un message sur ses réseaux sociaux afin de remercier les personnes au club ainsi que les supporters de l’OM… Une publication énigmatique qui pourrait s’apparenter à des adieux pour retrouver la Serie A cet été ou plutôt pour réaffirmer son attachement au club marseillais.

« Dès mon arrivée ici, j’ai tout de suite compris à quel point ce club et ce maillot étaient importants. La qualification pour l’Europa League est un bon objectif, j’ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même. Je tiens à remercier mes coéquipiers, le club et surtout les supporters qui m’ont fait sentir chez moi. Allez OM » Arkadiusz Milik – Source : Twitter (24/05/21)

As soon as I arrived here I immediately understood how important this club and this shirt was. The Europe League qualification is a good goal, I always tried to give my best. I want to thank my teammates, clubs and above all the fans who made me feel at home. Allez OM pic.twitter.com/bM5c5pcDUg

