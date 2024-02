Mercato OM : Le message fort de cet ancien olympien, « je suis toujours à disposition. Pas seulement comme entraîneur »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Gennaro Gattuso n’a pas réussi a emmener le groupe avec lui, il a logiquement été limogé laissant sa place à Jean Louis Gasset. Une situation qui attriste Fabrizio Ravanelli qui en profite pour proposer ses services…

Fabrizio Ravanelli s’est confié sur le départ de Gennaro Gattuso dans un entretien accordé à beIN Sports. L’ancien attaquant italien de l’OM précise qu’il est toujours prêt à venir à aider le club et pas forcément comme entraineur. « Je suis étonné, je pensais que Rhino était l’entraîneur fait pour l’OM. Je le connais comme personne, c’est quelqu’un d’extraordinaire, toujours disponible. Très professionnel. Dans les derniers moments, j’ai vu qu’il avait des problèmes avec les résultats. L’équipe, c’était plus la même. L’OM, c’est un club important habitué à gagner à rester dans le top du championnat français. L’entraîneur est toujours le premier à payer, même si je pensais qu’il aurait encore une chance. Ça me fait mal parce que Rhino est une personne que j’aime beaucoup. (…) L’OM est toujours dans mon cœur. Si un coup de fil arrive, je suis toujours à disposition. Pas seulement comme entraîneur ».

